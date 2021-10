PSG Mercato : 50M€, Leonardo prépare déjà la succession de Ramos

Publié par JEAN-LUC D le 25 octobre 2021 à 23:20

Malgré les communiqués rassurants, la situation de Sergio Ramos inquiète au PSG. Arrivé librement cet été, le défenseur central espagnol n'a toujours pas disputé la moindre minute en match officiel avec le club de la capitale. Et Leonardo se pencherait déjà sur sa succession.

Sergio Ramos vendu à l’Inter Miami de Beckham ?

Arrivé en grande pompe lors du dernier mercato estival, Sergio Ramos pourrait ne pas faire de vieux os au Paris Saint-Germain. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2023, l’international espagnol pourrait même ne pas aller jusqu’au terme de cet engagement. À en croire le média catalan El Nacional, la direction du PSG commence à douter de l’implication de Sergio Ramos dans le projet.

Le journal espagnol explique notamment que l'attachement affiché par le Champion du monde 2010 pour les chevaux fait naître un doute au Paris Saint-Germain. Notamment en raison de ses incessants voyages à Séville pour suivre son écurie.

« Quand il vivait à Madrid, les voyages à Séville étaient constants pour voir son écurie et maintenant il s'échappe quand il le peut de Paris pour voir la progression de son entreprise. Les dirigeants se demandent si le joueur a plus la tête dans les affaires que dans le football et cela les fait douter », indique El Nacional. Des doutes nettement forts que Leonardo se serait mis à la recherche d’un éventuel point de chute pour le défenseur de 35 ans.

Si l’idée d’un échange avec Manchester United incluant Anthony Martial a été évoquée chez les Parisiens, le patron du recrutement du PSG pourrait finalement se rabattre sur David Beckham pour se débarrasser de l’ancien taulier du Real Madrid. L’Inter Miami étant très intéressé par les services de Sergio Ramos, qui pourrait être remplacé à Paris par un autre international espagnol.

PSG : un international espagnol pour remplacer Ramos ?

S’il cède Sergio Ramos à l’Inter Miami de David Beckham, Leonardo pourrait recruter un autre défenseur espagnol l’été prochain. En effet, d’après les informations du média Todofichajes, le Paris Saint-Germain surveille toujours la piste Pau Torres. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2024 avec Villarreal, l’international espagnol de 24 ans plaît énormément au directeur sportif parisien qui n’exclut pas de lancer une offensive afin de le recruter à l’issue de la saison en cours.

D’ailleurs, Leonardo aurait même déjà rencontré son entourage durant le mercato estival passé, mais l’affaire ne s’est pas faite. Estimé à 50 millions d’euros, Pau Torres intéresse également Manchester United et le Real Madrid. Leonardo aura donc fort à faire sur cette piste.

Affaire à suivre…