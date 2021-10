ASSE : Avant Metz, Puel reçoit une superbe nouvelle !

Publié par Thomas le 26 octobre 2021 à 14:33

Dernier du championnat de France et toujours sans succès après 11 journées, la situation de l’ ASSE inquiète grandement les observateurs du football. Après son nul obtenu dans les arrêts de jeu contre Angers, Saint-Etienne a reçu une excellente nouvelle, qui devrait ravir les fans stéphanois juste avant un déplacement crucial contre le FC Metz ce samedi.

ASSE : Les Verts actent un retour important

En proie à de gros soucis économiques depuis la pandémie, l’AS Saint-Etienne tente de survivre en réalisant des coups mercato à 0€ et en prolongeant ses plus grandes promesses d’avenir. Figure de proue de cette jeunesse dorée stéphanoise, le portier franco-britannique Étienne Green, a récemment vu son aventure se prolonger dans le Forez pour le plus grand bonheur de ses dirigeants.

Rassurant contre l’OL il y a quelques semaines, le joueur de 21 ans était sorti quelques temps avant la pause face à Strasbourg la journée d’après, après avoir été touché dans un choc avec son défenseur Timothée Kolodziejczak. Green avait même un temps perdu connaissance avant de reprendre ses esprits et céder sa place à Stefan Bajic.

Absent contre le SCO le week-end dernier, Étienne Green a fait son retour à l’entraînement ce mardi avec l’ ASSE, et sera donc bien présent pour le choc du bas de tableau contre Metz. Pour rappel, les Grenats, actuellement 19e de Ligue 1, ne sont qu’à un petit point des Verts et une défaite des hommes de Claude Puel ce samedi acterait davantage la crise sportive à Sainté.

Le club ligérien pourra donc se rassurer, en actant le retour d’un des plus grands espoirs stéphanois dans les cages. Une superbe nouvelle, après la signature en pro du très prometteur El-Hadji Dieye. L’attaquant sénégalais, comme Green, pourrait connaître dans un futur proche plus de protagonisme à Saint-Etienne, dans l’optique de rajeunir un effectif vieillissant, notamment en attaque.