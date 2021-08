ASSE Mercato : Les Verts réalisent une importante signature !

Publié par Thomas le 24 août 2021 à 18:09

En proie à de graves soucis financiers depuis la crise sanitaire, l’ ASSE tente néanmoins de se refaire, en blindant les contrats de ses joueurs les plus en vue. Aujourd’hui, le club a prolongé l’une de ses plus grandes promesses d’avenir.

ASSE Mercato : Étienne Green prolonge son aventure dans la Loire

Révélation la saison passée, où il avait gagné sa place de titulaire en avril dernier, le jeune espoir franco-britannique, Étienne Green, a été la grande satisfaction de la saison moyenne des Verts l’année dernière. Si cet été Claude Puel ne peut s’adonner au recrutement qu’il désirerait, l’entraîneur stéphanois consacre son temps à la prolongation de ses valeurs sûres.

Aujourd’hui, le club a annoncé, à travers un communiqué, que leur portier formé au club a vu son contrat chez les Verts être prolongé. Pour rappel, le natif de Colchester, élu meilleur espoir de l’ AS Saint-Etienne la saison dernière, avait paraphé un contrat professionnel en mai dernier. La durée de la prolongation n’a pas encore été communiquée.

Le joueur n’a pas manqué de réagir

« Je suis à la fois content et fier de la marque de confiance qu’exprime le club et Claude Puel en me prolongeant à nouveau. Cela fait plusieurs années que je défends les couleurs de l’ ASSE et pouvoir m’inscrire dans la durée avec mon club formateur est une vraie fierté. » De son côté, Claude Puel, qui n’avait pas souhaité prolonger les aventures de Mathieu Debuchy (VAFC) et de Kévin Monnet-Paquet (Aris Limassol) a également montré sa satisfaction, en soulignant que cette prolongation est cohérente avec la philosophie du club.

"Cette nouvelle prolongation de contrat d'Étienne illustre le projet du club pour ses jeunes joueurs. À mesure que nous accompagnons leur progression et leur développement, nous faisons évoluer leur contrat pour pérenniser notre relation. Étienne Green s’inscrit dans ce cadre, il continue de monter dans sa progression, c’est normal qu’il soit récompensé." Étienne Green avait récemment fait l’actualité, en optant pour la sélection anglaise, lui qui dispose de la double nationalité. Arrivé à l’ ASSE en 2009, le portier de 21 ans a déjà réalisé 12 arrêts et 3 sorties spectaculaires depuis le début du championnat. Pour l’anecdote, son prénom est un hommage direct à la ville de Saint-Etienne dont ses parents sont très attachés.