Bordeaux Mercato : Gérard Lopez en danger pour une pépite serbe

Malgré sa situation financière délicate, la direction des Girondins de Bordeaux s’active pour boucler un coup sensationnel en Serbie. Mais les dirigeants bordelais devront faire face à une concurrence dans ce dossier.

Bordeaux Mercato : Gérard Lopez supervise une pépite serbe

À l’instar des clubs en difficulté en cette première partie de saison, les Girondins de Bordeaux devraient profiter du prochain mercato hivernal pour se renforcer. Le président du club bordelais, Gérard Lopez, s’active d’ailleurs en coulisse pour boucler ses futures emplettes. Et l’une des pistes étudiées en interne mènerait à Bojan Kovacevic (17 ans).

Le jeune défenseur central évolue actuellement au FC Cukaricki (en Serbie) et est considéré comme l’une des plus grosses pépites du championnat serbe. En dépit de son jeune âge, Bojan Kovacevic s'est imposé au sein de son équipe avec une facilité déconcertante. Il a déjà disputé 9 rencontres, toutes compétitions confondues avec son club. Devenu un pilier de la défense du FC Cukaricki, il rayonne par sa solidité défensive, sa polyvalence et son calme. Forcément, une telle maturité dans le jeu et un tel potentiel suscite des convoitises. Le média Mozzart Sport révèle que les dirigeants des Girondins de Bordeaux ont récemment supervisé le jeune défenseur central du FC Cukaricki en vue d’un éventuel transfert. Mais le FCGB n’est pas le seul club intéressé par Bojan Kovacevic.

Grosse concurrence de Bojan Kovacevic

Le site d’information serbe assure en effet que plusieurs cadors européens, tels que Manchester City, s’intéressent également à Bojan Kovacevic. Férus de jeunes talents, le Red Bull Salzbourg ou encore l'Atalanta Bergame seraient également sur les traces du prodige serbe. Cette forte concurrence risque de faire grimper son prix. À en croire la source, le FC Cukaricki pourrait demander jusqu'à 5 millions d'euros pour le transfert de son défenseur polyvalent. Les clubs intéressés sont donc prévenus.