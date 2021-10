Barça Mercato : Laporta veut un pilier de l'AS Monaco !

Publié par Thomas le 27 octobre 2021 à 12:23

Dans l’optique de rajeunir son effectif et se reconstruire pour l’avenir, le Barça aurait des vues sur l’un des joueurs les plus en forme de notre championnat, un pilier de Niko Kovac à l’AS Monaco.

Barça Mercato : Caio Henrique bientôt à Barcelone ?

En proie à de gros soucis économiques depuis la crise sanitaire, le FC Barcelone tente de se reconstruire petit à petit depuis le douloureux départ de sa star en attaque Lionel Messi. Si les Blaugranas déçoivent depuis le début de saison, que ce soit en Liga ou en Ligue des champions, pour les dirigeants du club, l'heure n’est pas à l’apitoiement, bien au contraire.

Le board catalan supervise depuis le début de saison plusieurs joueurs à fort potentiel, dans l’optique de passer à l’action dès le mois de janvier. Dans une équipe en pleine transition générationnelle, le Barça pousse vers la sortie ses indésirables, et blinde les contrats de ses promesses d’avenir, à l’image des récentes prolongations XXL de Pedri et Ansu Fati.

Cette semaine, les Blaugranas auraient coché un nouveau nom à leur short-list, celui de Caio Henrique de l’AS Monaco. Arrivé dans la plus grande discretion sur le Rocher en 2020, en provenance de Gremio (prêté par l’Atlético), le Brésilien fait désormais partie des indéboulonnables de Niko Kovac, et voit chaque jour sa cote augmenter auprès des grands clubs européens.

Comme l’avance le journaliste Rudy Galetti, "Barcelone suit de très près Caio Henrique, le latéral gauche de l’AS Monaco est évalué autour des 20 millions d’euros". L’insider italien précise également que "dans le même rôle, il y a également Gaya (de Valence), qui est dans la liste du Barça".

Sous contrat jusqu’en juin 2025 à l’ASM, Caio Henrique pourrait rapporter un joli pactole au club princier, qui l’avait recruté il y a plus d’un an 1,2 millions d’euros à l’Atlético Madrid. Reste à voir désormais si le joueur se sent prêt à retourner en Liga.