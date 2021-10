FC Nantes : Mauvaises nouvelles au FCN avant Montpellier

Publié par ALEXIS le 29 octobre 2021 à 22:27

Mauvaise nouvelle pour le FC Nantes (FCN). Avant le match contre Montpellier, Antoine Kombouaré est privé de 4 joueurs et 2 incertains.

FC Nantes : Corchia, Fabio, Merlin et Bukari absents à Montpellier

Le FC Nantes se déplace sur le terrain du Montpellier HSC, dimanche lors de la 12e journée de Ligue 1. Pour ce match prévu au Stade de la Mosson à partir de 16 h, Antoine Kombouaré est privé de quatre joueurs, dont une recrue estivale. L’expérimenté Sébastien Corchia, le Brésilien Fabio, le jeune Quentin Merlin (19 ans) et Osman Bukari. Le dernier est prêté au FCN par la Gantoise depuis mi-août 2021. Les deux premiers sont suspendus, tandis que les deux derniers sont blessés respectivement à la cheville gauche et à l’adducteur gauche. Et ce n’est pas tout !

Ludovic Blas et Willem Geubbels incertains

Ludovic Blas, l’actuel meilleur buteur des Canaris, est incertain. Il souffre d’une « petite lésion au niveau du fibulaire droit. C’est juste derrière le tibia. Il ne peut pas s’entraîner depuis deux jours et il est en soins », a fait savoir l’entraîneur du FC Nantes en conférence de presse. Antoine Kombouaré a prévu de « faire un essai demain (samedi) » pour voir si Blas pourra être dans son groupe dimanche.

L’autre incertain est aussi un joueur offensif. Il s’agit de Willem Geubbels. De retour de blessure, l’attaquant prêté par l’AS Monaco « a repris l’entraînement depuis le début de la semaine.Il a fait toutes les séances avec nous, c’est bien. Maintenant, il faut qu’il enchaîne. Je suis en phase de réflexion pour savoir s’il va venir (à Montpellier). Mais il est apte, on verra samedi », a indiqué le technicien kanak. Rappelons que le FC Nantes est 7e avec 17 points, alors que le MHSC est 13e avec 13 points.