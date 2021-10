Real Mercato : Coup de tonnerre, une star mondiale choisit le Real !

Publié par Thomas le 29 octobre 2021 à 22:57

Cible de grands clubs comme le Paris SG (PSG) ou encore le Barça, Erling Haaland aurait fait un choix. Le Real Madrid tire le gros lot.

Real Mercato : Haaland a enfin tranché !

C’est l’un des feuilletons qui devrait haleter toute la planète football en 2022. Très courtisé par de grosses écuries l’été dernier, notamment par Chelsea qui en faisait sa cible principale, Erling Haaland avait été bloqué par son club, le Borussia Dortmund. Seulement, cette saison, les cartes ont été redistribuées, et l’attaquant norvégien est plus que jamais associé à un départ du club de la Rühr. Sa clause libératoire, conformément à ce qui avait été stipulé dans son contrat, a considérablement baissé, laissant place à davantage de prétendants au joueur.

En tête de gondole, le PSG, le Barça et le Real sont les trois réels prétendants au joyau, et mènent une lutte acharnée pour le récupérer lors du prochain marché des transfert estival. Si les spéculations vont de bon train quant au futur club d'Erling Haaland, ce dernier aurait déjà fait part de sa préférence. Comme l’avance le quotidien AS, le serial buteur du BVB préfèrerait aller au Real Madrid plutôt que dans un autre club en Europe. Le joueur de 21 ans veut jouer pour les Merengues et privilégierait les offres de Florentino Pérez.

Mino Raiola, le facteur X

Si tout semble fait dans l’esprit du Norvégien, un grand obstacle se dresse néanmoins devant lui, son agent, le très influent Mino Raiola. Si Madrid possède l’avantage du cœur, le club devra réussir à convaincre son agent, qui de son côté, reste très lié au FC Barcelone. L'Italien s’était entretenu avec Joan Laporta il y a quelques semaines pour évoquer la situation de ses deux protégés, Paul Pogba et Erling Haaland, tous les deux dans le viseur des Catalans. Dans le même temps, le Paris saint-Germain pourrait lui avoir l’avantage financier sur l’opération. En cas de départ de Kylian Mbappé de la capitale, le PSG ferait du Norvégien sa cible préférentielle et serait prêt à casser la tirelire pour parvenir à ses fins.