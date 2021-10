ASSE : Puel déjoue les pronostics, son groupe contre Metz !

Publié par Ange A. le 30 octobre 2021 à 04:37

Claude Puel a convoqué 23 joueurs pour le match de l’AS Saint-Étienne contre le FC Metz ce samedi. L’ ASSE sera privée d’un seul défenseur contre le club mosellan.

Une seule absence pour l’ ASSE contre le FC Metz

Saint-Symphorien sera le théâtre du match des mal classés entre le FC Metz et l’AS Saint-Étienne ce samedi. Lanterne rouge du championnat, l’ ASSE se déplace en effet sur la pelouse de l’avant-dernier. Avant cette rencontre, Claude Puel avait jeté un froid sur la présence de certains éléments contre les Grenats. Étienne Green, Timothée Kolodziejczak, Yvan Neyou et Wahbi Khazri étaient incertains pour cette affiche comptant pour la 12e journée de Ligue 1 Uber Eats. Au final, l’entraîneur de Saint-Étienne a fait appel à tous ces éléments pour le déplacement en Moselle. Seul le Camerounais Harold Moukoudi, touché à la cuisse, contre Angers manque à l’appel. Au total, le technicien castrais a fait appel à 23 joueurs pour ce match.

Le match de la dernière chance pour Claude Puel

Cette rencontre contre le FC Metz est d’une importance capitale pour l’avenir de Claude Puel. En sursis suite au nul arraché in extremis contre le SCO, le coach de l’ ASSE doit ramener les trois points de Metz. Ceci de peur de voir sa situation empirer dans le Forez. Les supporters stéphanois réclament en effet la tête de l’entraîneur des Verts suite aux mauvais résultats de leur club. Comme son prochain adversaire, le club ligérien court toujours après sa première victoire de la saison. Contre Angers lors de la dernière journée, les supporters de Sainté avaient d’ailleurs retardé le début de la rencontre en lançant des fumigènes sur la pelouse de Geoffroy-Guichard. Ces tensions pourraient donc conduire à la fin de l’aventure de Claude Puel à Saint-Étienne, notamment en cas de nouvelle contreperformance contre un rival dans la course au maintien.