PSG : Nouvelles révélations effroyables sur la situation de Ramos

Publié par JEAN-LUC D le 30 octobre 2021 à 07:17

Depuis son arrivée durant le mercato estival passé, Sergio Ramos est toujours attendu par les supporters du PSG pour ses premières minutes en match officiel sous ses nouvelles couleurs. Alors que l’ancien défenseur central du Real Madrid est de plus en plus annoncé sur le retour, la presse espagnole fait de grosses révélations sur la santé physique du joueur de 35 ans.

PSG : Pessimisme total autour du cas de Sergio Ramos

Toujours attendu pour sa grande première sous le maillot du Paris Saint-Germain, Sergio Ramos serait désormais en plein doute. Selon El Larguero, le nouveau numéro 4 du club de la capitale est en proie au doute sur sa capacité à retrouver la totalité de ses moyens et retrouver un niveau proche du Real Madrid. Touché au mollet après son opération du ménisque, le défenseur espagnol de 35 ans n’arrive pas à récupérer véritablement.

À côté du problème physique, s’ajoute à présent un problème psychologique pour le champion du monde 2010. Le même média espagnol assure que la déprime est forte chez Sergio Ramos qui s’inquiète de plus en plus pour son avenir sur un terrain de football.

« Cela l'affecte un peu émotionnellement parce que Ramos a toujours été une personne qui contrôlait son corps et cela le dépasse. La vraie inquiétude de Sergio Ramos est que sa jambe ne lui répond pas et parce qu'il n'y a pas de date précise pour son retour », expliquent les journalistes d’El Larguero. Une situation qui dure au PSG, qui s’était pourtant réjoui d’avoir arraché la signature de l’emblématique défenseur central du Real Madrid. Toutefois, le Paris SG ne semble pas si inquiet que ça et annonce même le retour imminent de son joueur à la compétition.

Le PSG n’est pas inquiet pour Sergio Ramos

Dans son dernier point médical avant le match contre le Lille OSC, le Paris Saint-Germain a annoncé que « l’évolution du programme de reprise de Sergio Ramos, coordonné par le staff médical, évolue très correctement. La reprise en continu avec le groupe pourra être envisagée dans le courant de la semaine prochaine. » Toutefois, l’état de santé de l’ancien Madrilène reste flou encore aujourd’hui.

Touché au mollet depuis le début de son aventure au PSG, il n’a jamais réussi à intégrer le groupe de Mauricio Pochettino à l’entraînement et encore moins à pouvoir disputer quelques minutes de match. Et, il semblerait que sa jambe peine encore à guérir, l’empêchant de pouvoir participer à un entraînement collectif.