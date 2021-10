OM Mercato : Une mauvaise nouvelle confirmée pour Marseille !

Publié par JEAN-LUC D le 30 octobre 2021 à 12:57

Une mauvaise nouvelle vient de s'abattre sur l' OM dans le dossier William Saliba. Le transfert du joueur appartenant toujours à Arsenal coince.

Mercato OM : Un départ colossal déjà confirmé à Marseille

Il fait partie des hommes forts de Jorge Sampaoli en ce début de saison. Toutefois, l’Olympique de Marseille et ses supporters doivent se faire à l’idée de ne plus le voir dans leur effectif la saison prochaine. Prêté cet été sans aucune option d’achat, William Saliba va quitter Marseille à l’issue de la saison pour retourner à Arsenal. L’avenir du défenseur central formé à l’AS Saint-Étienne devrait s’écrire en Premier League. Son entraîneur est clair sur le sujet et n’a pas pris de gants pour le faire comprendre aux dirigeants de l’OM.

« En tant que club, nous sommes toujours en contact. Nous sommes allés le voir et nous gardons un oeil sur ses progrès. Y’a-t-il une place pour Saliba ? Je pense qu’il y a une place. Cela va dépendre de ce qui arrive avec d’autres joueurs et ce n’est pas une conversation à avoir maintenant (…) ll continue de faire ce qu'il doit faire, c'est-à-dire jouer beaucoup de matchs et être bon. C'est une décision que nous prendrons cet été. Évidemment, c'est notre joueur et, naturellement ça devrait arriver le moment où nous nous assiérons autour d'une table et décider ce qu'il y a de mieux pour l'étape suivante », a expliqué Mikel Arteta en conférence de presse vendredi. Un message adressé directement à son homologue Jorge Sampaoli ainsi qu’au joueur de 20 ans lui-même.

William Saliba a déjà pris sa décision

Recruté en 2019 en provenance de l’ASSE contre un chèque de 30 millions d’euros, William Saliba n’a jamais été utilisé à Arsenal, enchaînant les prêts depuis son arrivée. Toutefois, l’international espoir français compte bien s’imposer à l’Émirates Stadium comme l’a indiqué son coach sportif Nicolas Saint-Maurice pour Football.London le mois dernier.

« Les fans d'Arsenal sont ennuyés en ce moment parce qu'il n'est pas au club et il se débrouille très bien à Marseille, mais la saison dernière il a manqué quelques matchs en plus du COVID. Saliba a besoin de jouer plus et il deviendra bon. Il ne veut pas venir à Arsenal et rester sur le banc, ce n'est pas sa mentalité, il veut jouer pour Arsenal. La saison prochaine, il fera un dossier solide pour lui-même », a-t-il expliqué.

Pour rappel, le natif de Bondy est lié au club londonien jusqu’en juin 2024.