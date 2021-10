PSG Mercato : Leonardo fait éclater la vérité sur Sergio Ramos !

Publié par JEAN-LUC D le 30 octobre 2021 à 16:33

Arrivé cet été, Sergio Ramos n’a pas encore joué avec le PSG. Leonardo, le directeur sportif parisien, a fait la lumière sur ce dossier.

Un terrible aveu sur la situation de Sergio Ramos

Absent du groupe de Mauricio Pochettino pour la réception de Lille OSC, vendredi soir au Parc des Princes pour le compte de la 12e journée de Ligue 1, Sergio Ramos n’a toujours pas disputé la moindre minute en match officiel avec le Paris Saint-Germain. Touché au mollet, l’ancien capitaine du Real Madrid est toujours aux soins et son cas commence à faire jaser dans la capitale.

Hier, le média espagnol El Larguero a révélé que le champion du monde 2010 n’a rien de grave, mais d’un point de vue uniquement sportif, ses pépins physiques sont jugés comme « très ennuyeux », car au moindre effort, il risque une rechute au niveau de son mollet. Le média affirme que par conséquent, aucune date n’a été arrêtée par le staff médical du PSG pour le retour à la compétition du défenseur central, dont les supporters vont devoir encore attendre pour voir les grands débuts. Une situation qui suscite l'étonnement, mais un agacement chez Leonardo.

Leonardo s’énerve pour Sergio Ramos

Lors de sa prise de parole vendredi soir, après la victoire du Paris Saint-Germain contre le Lille OSC Lille (2-1), Leonardo est également revenu sur le cas de Sergio Ramos. Libre à l’issue de sa riche aventure avec le Real Madrid, l’international espagnol a rejoint le club parisien sur la base d’un engagement de deux ans, soit jusqu’en juin 2023. Depuis son arrivée, l’ancien protégé de Zinedine Zidane n’a toujours pas honoré son premier match sous ses nouvelles couleurs. Si cette situation peut inquiéter, Leonardo assure que le PSG était bien au courant de l’état de santé du joueur avant de le recruter.

« Ramos ? C’est la presse espagnole qui a envie de dire que… On savait que Ramos avait un problème. La presse espagnole joue et vous jouez le jeu de la presse espagnole. Ils ont envie de dire que Ramos est nul et vous aidez. Mais on savait tout, on sait où en sont nos joueurs, on sait ce qui se passe », a expliqué le collaborateur du président Nasser Al-Khelaïfi.

Selon le dernier point médical, le PSG que « l’évolution du programme de reprise de Sergio Ramos, coordonné par le staff médical, évolue très correctement. La reprise en continu avec le groupe pourra être envisagée dans le courant de la semaine prochaine. »