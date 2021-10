PSG Mercato : Un mensonge monumental révélé au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 31 octobre 2021 à 20:05

Après la victoire du PSG face au LOSC (2-1), Leonardo s’en est pris à la presse sur le traitement du cas Sergio Ramos. Et pourtant.

Leonardo pète les plombs et accuse pour Sergio Ramos

Toujours absent des terrains, Sergio Ramos n'a pas encore disputé la moindre minute officielle sous le maillot du Paris Saint-Germain depuis son transfert libre en provenance du Real Madrid. Freiné par des soucis au mollet, le défenseur central de 35 ans figure chaque semaine dans les bulletins médicaux publiés par le PSG, qui ne semble pas vraiment savoir quand est-ce qu’il fera son retour à la compétition. « L’évolution du programme de reprise de Sergio Ramos, coordonné par le staff médical, évolue très correctement.

La reprise en continu avec le groupe pourra être envisagée dans le courant de la semaine prochaine », a indiqué le dernier communiqué du club de la capitale concernant l’état de santé du Champion du monde 2010. En attendant, la presse espagnole profite de cette situation pour se payer le PSG qui a récupéré un joueur en fin de cycle. Des critiques relayées régulièrement par les médias français. Des choses dénoncées par Leonardo, qui estime que les médias en font visiblement trop à ce sujet.

« Ramos ? C’est la presse espagnole qui a envie de dire que… On savait que Ramos avait un problème. La presse espagnole joue et vous jouez le jeu de la presse espagnole. Ils ont envie de dire que Ramos est nul et vous aidez. Mais on savait tout, on sait où en sont nos joueurs, on sait ce qui se passe », a déclaré Leonardo vendredi soir en zone mixte. Et pourtant, la vérité dans ce dossier beaucoup plus regrettable pour le Paris SG.

PSG : Terrible révélation sur l’arrivée de Sergio Ramos

Et si Leonardo et la cellule de recrutement du Paris Saint-Germain s’étaient finalement trompés sur le compte de Sergio Ramos ? En effet, le journaliste Abdellah Boulma du quotidien L’Équipe affirme ce dimanche que le médecin en chef du Paris SG a émis un avis négatif lors des tests physiques de l’international espagnol en juillet dernier. Pire, il aurait soulevé des doutes sur la capacité de Ramos à revenir au meilleur niveau professionnel. Une terrible révélation du média français qui ne va pas arranger la position de Leonardo dans ce dossier. Surtout que la presse ibérique parle d’un cartilage très abîmé au genou gauche du joueur.