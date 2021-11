OGC Nice Mercato : Amine Gouiri, un danger à 50 M€ détecté !

Publié par Timothée Jean le 02 novembre 2021 à 08:43

Auteur d’un bon début de saison sous les couleurs de l’OGC Nice, l’attaquant Amine Gouiri suscite l’intérêt d’un cador de Premier League.

OGC Nice Mercato : Manchester City insiste pour Amine Gouiri

Parti de Lyon pour rejoindre l’OGC Nice en échange d'un chèque d’environ 7 millions d’euros, Amine Gouiri avait connu quelques difficultés lors de ses débuts sous le maillot niçois la saison dernière. Douze mois plus tard, le jeune attaquant (21 ans) donne enfin la pleine mesure de son talent au Gym. Il est aujourd’hui l’un des pions clés du dispositif Christophe Galtier, comptabilisant 6 réalisations et 4 passes décisives en 12 rencontres.

Amine Gouiri est visiblement parti sur des bases plus solides cette saison. Et ses performances avec les Aiglons font échos du côté de la Premier League. La presse britannique indique en effet que l’attaquant niçois est toujours sur les tablettes de Manchester City. L’entraineur Pep Guardiola apprécierait fortement son profil et aurait fait du buteur français une cible de choix pour le mercato à venir. « La qualité technique de Gouiri est indéniable et Pep Guardiola le sait (...) Il a très envie de travailler avec un joueur si similaire à Benzema », indique Bryan Marquez Trotta, journaliste pour Fichajes.

Un gros chèque en vue pour Amine Gouiri

À noter que Manchester City est un vieux prétendant d’Amine Gouiri. Le pensionnaire de Premier League avait déjà tenté de recruter l’attaquant de 21 ans à l’été 2020, sans succès. Le jeune joueur avait finalement fait le choix de quitter Lyon pour s’engager en faveur de l’OGC Nice. Il semble aujourd’hui que les Cityzens comptent revenir à la charge pour arracher sa signature avec de nouveaux arguments financiers. « Le joueur niçois a été signé pour seulement 7 millions d’euros en provenance de Lyon (…) Mais aujourd'hui, l’OL doit être désolé de connaître la valeur de son ancien joueur, car Amine pourrait coûter jusqu'à 50 millions d'euros à Manchester City », assure le journaliste. À ce prix, il sera difficile de conserver Amine Gouiri chez les Aiglons. Mais reste à savoir si les Cityzens seront prêts à débourser un tel montant pour s’offrir l’ancien Lyonnais.