ASSE : Romeyer et Caïazzo encore visés par les supporters de Sainté

04 novembre 2021

Les supporters de l’ ASSE continuent de multiplier les messages à l’encontre de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, propriétaires du club.

ASSE : Les supporters jugent la gestion de Romeyer et Caïazzo « médiocre »

Avant le match de l’ ASSE contre Clermont Foot 63, dimanche à Geoffroy-Guichard, les supporters maintiennent la pression sur les présidents du club ligérien. À quelques jours de leur grand rassemblement prévu dimanche (13h30) au Zénith de Saint-Étienne, les fans ultras de l’AS Saint-Étienne ont sorti une énième banderole. Sur cette dernière, ils attaquent ouvertement Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. « La seule chose que vous êtes arrivés à pérenniser, c’est la médiocrité », ont-ils affiché à l’entrée de l’Etrat. La colère des supporters s’accentue ainsi autour de Claude Puel dont ils exigent la démission, mais aussi autour de leurs dirigeants.

L’ ASSE n’a pas gagné un seul match cette saison en 12 journées de Ligue 1. Elle est ainsi dernière avec 6 points et menacée de relégation. Les supporters, visiblement déçus par les résultats (6 défaites et 6 nuls) de l’entraîneur Claude Puel, ne veulent plus de lui. Mais ce dernier bénéficie toujours de la confiance de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo et de l'ensemble du vestiaire.

Le ton est donné à Geoffroy-Guichard face à Angers

Pour se faire entendre, le peuple vert avait manifesté lors du match contre Angers SCO (2-2) dans le Chaudron. C’était le 22 octobre dernier, à l'occasion de la 11e journée du championnat. Ils avaient occasionné des incidents, retardant le coup d’envoi du match d’une heure. Interdits de déplacement par le LFP, les supporters de l'AS Saint-Étienne étaient absents à Metz, la semaine dernière. Cependant, ils avaient trouvé le moyen de mettre la pression sur Claude Puel et ses joueurs, à l’aéroport, à leur retour de Moselle où ces derniers avaient encore fait match nul (1-1).