Stade Rennais : Le véritable atout du SRFC dévoilé !

Publié par Enzo Vidy le 18 novembre 2022 à 18:09

Troisième du championnat à l'issue de cette première partie de saison, le Stade Rennais possède un atout majeur qui a été dévoilé.

Auteur d'une très bonne première partie de saison aussi bien en Ligue 1 qu'en Ligue Europa, le Stade Rennais a pu compter sur un atout majeur lors de ses matchs à domicile, au Roazhon Park. En effet, la formation de Bruno Genesio est la deuxième meilleure équipe du championnat à domicile, grâce notamment à ses fervents supporters. Hier soir, le club breton a publié sur son compte Twitter le nombre total de supporters rassemblés par les Rouge et Noir au Roazhon Park depuis le début de la saison, et c'est plutôt assez impressionnant.

D'après le club, 331 718 spectateurs ont été accueillis sur les onze matchs joués par le Stade Rennais toutes compétitions confondues. Cela signifie qu'en moyenne, il y a 30 156 spectateurs au Roazhon Park par rencontres.

Stade Rennais : Le Roazhon Park, la forteresse quasi imprenable du SRFC

Sur onze matchs toutes compétitions confondues à domicile, le SRFC n'a perdu qu'une seule fois lors de la première journée de Ligue 1 face à Lorient 1-0. Pour le reste, c'est deux matchs nuls en Ligue Europa (2-2 face au Fener et 1-1 contre Larnaca) et huit victoires. Le Roazhon Park est un terrain très compliqué pour les adversaires du Stade Rennais, et c'était déjà le cas lors des saisons précédentes. L'année dernière, le PSG avait mordu la poussière en s'inclinant 2-0, tout comme l' OM en fin de saison, battu sur le même score.

Enfin, l' OL avait été corrigé plus sévèrement l'an dernier par les hommes de Bruno Genesio en s'inclinant 4-1 au Roazhon Park. Pour l'instant, la donne ne semble pas changée, et les Bretons sont bien partis pour être redoutable sur toute la durée de la saison au Roazhon Park.