ASSE : Le ton monte entre les supporters et les dirigeants

Publié par ALEXIS le 06 novembre 2021 à 01:50

Les supporters de l’ ASSE ne décolèrent pas ! À un jour du match contre Clermont, ils maintiennent la pression sur Romeyer, Caïazzo et Puel.

Les supporters de l' ASSE défient Roland Romeyer

Les supporters ultras de l’ ASSE ont encore sorti une nouvelle banderole sur laquelle il attaque Roland Romeyer, le président directoire du club ligérien. Sur le support dressé à l’extérieur du stade Geoffroy-Guichard dans le dos la tribune Jean Snella, les Green Angels 92 ont écrit : « R. R : C'est plus facile de tuer un club qu'un groupe ». Mécontent des mauvais résultats actuels de l’équipe de Claude Puel et de la gestion des deux présidents : Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, le peuple vert a décidé de maintenir la pression sur ces derniers, afin de les contraindre à partir.

Parlant de départ, les deux principaux actionnaires de l’AS Saint-Étienne ont pris du recul cette année. Ils ont mis le club en vente officiellement depuis la mi-avril 2021 et ont nommé Jean-François Soucasse (ex-directeur général des services) au poste de président exécutif en juillet dernier.

Le peuple vert au Zenith pour « faire entendre sa voix »

Pour précipiter le départ de Roland Romeyer et son associé Bernard Caïazzo, et pousser Claude Puel à la démission, les supporters ultras stéphanois ont appelé à un grand rassemblement dimanche (13h30) devant le Zenith à Saint-Étienne. Et leur message pour mobiliser massivement est clair : « viens faire entendre la voix » ! Pour rappel, l' ASSE est 20e de Ligue 1 avec 6 points, avant d'affronter le Clermont Foot (15e avec 13 points). Ce match comptant pour la 13e journée du championnat se dispute à Geoffroy-Guichard, dimanche (15h), mais à huis clos. Les fans de l'AS Saint-Étienne sont en effet interdits de stade depuis les incidents causés lors du match contre Angers SCO (2-2) dans le Chaudron, le 22 octobre dernier.