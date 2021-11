PSG Mercato : Brozovic lâche une réponse très courte à Leonardo

Publié par JEAN-LUC D le 07 novembre 2021 à 14:15

Libre l’été prochain, Marcelo Brozovic est dans le viseur de Leonardo et du PSG. Le joueur de l’Inter Milan s’est prononcé sur son avenir.

Marcelo Brozovic laisse la porte ouverte au PSG

Débarqué en juillet 2016 en provenance du Dinamo Zagreb contre un chèque de 8 millions d’euros, Marcelo Brozovic dispute sa dernière année de contrat sous le maillot de l’Inter Milan. Mais le club italien n'a aucune envie de laisser partir librement son milieu de terrain de 28 ans. Selon son directeur sportif, Piero Ausilio, l’Internazionale a ouvert des négociations avec le natif de Zagreb en vue d’une d'une prolongation.

« La prolongation de Marcelo Brozovic ? Je peux seulement dire que nous voulons absolument prolonger son contrat. Nous allons rencontrer les agents sous peu et essayer de trouver une solution. C'est un joueur important sur lequel nous comptons pour l'avenir. Ensuite, nous devons voir ce que l'autre partie pense », a déclaré le dirigeant italien en conférence de presse.

Annoncé dans les plans du Paris Saint-Germain, Manchester United, Chelsea, Atlético Madrid et Newcastle, l’international croate a préféré botter en touche lorsqu’il a été interrogé sur son avenir. « Mon avenir ? On verra », a lancé Brozovic après la victoire de son équipe en Ligue des Champions, mercredi soir, face au Sheriff Tiraspol (3-1). Et aux dernières nouvelles, une source proche du dossier assure que le club lombard est encore très loin d’avoir gain de cause dans cette affaire.

PSG Mercato : Brozovic hors de portée de l’Inter Milan ?

En effet, selon le journaliste Fabrizio Biasin, les discussions sont assez compliquées entre la direction des Nerazzurri et le compatriote de Luka Modric. Alors que Marcelo Brozovic réclame un salaire de 8 millions d’euros annuels, le champion d’Italie ne compte pas dépasser la barre des 6 millions d’euros.

« Brozovic demande 8 millions et l'Inter ne peut pas le garantir, mais d'autres clubs le peuvent, les habituels. Je pense qu'il va y réfléchir avant de partir, mais Inter ne peut pas aller au-delà de 6 millions », a expliqué Fabrizio Biasin sur CMIT TV. Le PSG et tous les autres prétendants du Milanais sont donc prévenus.