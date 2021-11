Vente ASSE : Un duo inattendu en tête pour le rachat de Sainté

Publié par ALEXIS le 08 novembre 2021 à 10:16

Ça s’accélère pour la vente de l’ ASSE. Le duo pour la reprise du club a fuité. Il serait en pole position parmi les candidats en lice.

Vente ASSE : Le duo Bodmer-Roussier en pole position

Le nom de Mathieu Bodmer avait circulé lors de la mise en vente de l’ ASSE en avril dernier, mais il avait nié l’information sur un projet de reprise en main des Verts dont il était porteur. Ce lundi, dernier jour des offres concrètes pour le rachat de l’AS Saint-Étienne, Le Progrès confirme que la candidature portée par l’ancien joueur des Stéphanois existe bel et bien. Mieux, elle serait en pole position pour rafler la mise. Mathieu Bodmer ferait équipe avec Jean-Michel Roussier, ex-président de l’OM dans ce projet. Ce dernier est soutenu par des fonds suisse et canadien d’après le quotidien régional.

Le duo serait ''confiant'' quant à leur offre préparée pour acquérir l’ ASSE. Plusieurs autres médias confirment que le ticket Mathieu Bodmer-Jean-Michel Roussier tient la route comparativement au projet Olivier Markarian et celui du Prince cambodgien Norodom Ravichak.

Quelles sont les possibles offres des candidats ?

Roland Romeyer et son associé Bernard Caïazzo ont mis l’ ASSE sur le marché le 14 avril 2021. Ils espéraient faire une grosse vente à 100 M€. Ils avaient ensuite revu leur exigence à la baisse, jusqu’à 60 M€ vu le poids financier des candidats déclarés. Aujourd’hui, L’Équipe croit savoir que les éventuelles offres devraient se situer entre 12 et 20 M€. France Bleu évoque une proposition autour de 18 M€. Par ailleurs, l’AS Saint-Étienne a gagné son premier match de la saison, dimanche face au Clermont Foot. Les Stéphanois ont renversé le promu (3-2) dans le temps additionnel à Geoffroy-Guichard, lors de ce match de la 13e journée de Ligue 1 disputée à huis clos. L'équipe de Claude Puel quitte ainsi la 20e place pour la 19e.