ASSE Mercato : Un ex-buteur de Sainté envoie un message à Puel

Publié par ALEXIS le 10 novembre 2021 à 04:05

Alors que l’ ASSE est en quête d’un buteur, Robert Beric, ex-attaquant du club ligérien, a officialisé son départ de Chicago Fire, ce mardi.

ASSE : Beric libre à l'issue de son contrat à Chicago

C’est fini entre Robert Beric et le Chicago Fire, club de la Major League Soccer (MLS). Dans un message posté sur son compte Instagram, l’ancien avant-centre de l' ASSE a officialisé son départ de la franchise américaine, ce mardi. « Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier le Chicago Fire et les fans de m'avoir eu dans ce club ces deux dernières saisons. Je suis reconnaissant pour toutes les nouvelles choses que j'ai pu expérimenter et apprendre pendant mon séjour ici. Je vous souhaite tout le meilleur et le succès à l'avenir », a-t-il écrit sur le réseau social.

Le club de l’ancien attaquant de l'AS Saint-Étienne n’est pas qualifié pour les play-offs du championnat nord-américain de football. Chicago Fire a terminé 12e sur 14e de la Conférence Est, à l’issue de la saison régulière achevée dans la nuit de dimanche à lundi.

Une dernière pige à l'AS Saint-Étienne ?

Robert Beric avait été transféré à Chicago lors du mercato hivernal 2020. Son transfert a rapporté 2 M€ à l’ ASSE. Lors des deux saisons en MLS, il a marqué 20 buts et délivré 3 passes décisives en 56 matchs disputés. Sous le maillot des Verts (août 2015 à janvier 2020), l’international slovène (24 sélections) avait pris part à 104 rencontres, pour 34 buts inscrits et 5 passes décisives délivrées.

Libre de tout engagement, Robert Beric va-t-il revenir à l' ASSE, sans indemnité de transfert, pour une pige de six mois ? Possible, car les Verts seront privés de leur buteur Wahbi Khazri et Denis Bouanga, pendant la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2021) en janvier. De plus, le joueur de 30 ans a toujours affirmé son attachement aux Verts. En revanche, rien n'indique pour l'instant que Claude Puel veut de lui dans son équipe.