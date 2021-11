Real Madrid Mercato : Un indésirable tranche de son avenir

Publié par Timothée Jean le 10 novembre 2021 à 06:11

Prêté au Milan AC, Brahim Diaz ne devrait pas retourner au Real Madrid. Le jeune joueur a pris une décision radicale pour son avenir.

Real Madrid Mercato : Brahim Diaz ne veut pas revenir au club

Considéré comme une des plus grandes promesses du football espagnol, Brahim Diaz (22 ans) n’a jamais réussi à s’imposer au sein de l’effectif du Real Madrid. De ce fait, le jeune milieu offensif espagnol a enchainé des prêts lors ces dernières années. Cet été, le joueur de 22 ans a été envoyé au Milan AC sous la forme d’un prêt de deux ans, soit jusqu'en juin 2023. Un choix qui permet au jeune joueur d’engranger plus de temps de jeu. Il a déjà disputé 11 rencontres pour 4 buts et 3 passes décisives.

Avec le Milan AC, Brahim Diaz a manifestement trouvé un club qui lui convient. Au point où le milieu offensif espagnol ne souhaite plus revenir au Real Madrid à la fin de son prêt. Présent en conférence de presse ce mardi avec la sélection d'Espagne, Brahim Diaz a été catégorie sur ses intentions. Il est heureux chez les Rossoneri et ne pense plus au Real.

Brahim Diaz bientôt recruté définitivement par Milan AC ?

« Je suis un joueur de l'AC Milan, je ne peux plus penser au Real Madrid. Maintenant, la chose la plus importante à mes yeux est la sélection », a-t-il confié.

Brahim Diaz compte aller au bout de ses deux ans de prêt avec le Milan AC. Il espère que ses nouveaux dirigeants parviendront à s’entendre avec la direction du Real Madrid en vue de son transfert définitivement. Il n’y a pas si longtemps le Real Madrid réclamait environ 30 millions d’euros pour céder son jeune crack venu de Manchester City. Les dirigeants du Milan AC devront donc se montrer convaincants s’ils souhaitent conserver le jeune joueur au-delà de son prêt.