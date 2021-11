PSG Mercato : Après Messi, un autre cadre du Barça cet hiver ?

Publié par JEAN-LUC D le 10 novembre 2021 à 07:03

Après avoir récupéré gratuitement Lionel Messi cet été, le PSG pourrait accueillir un autre joueur du Barça durant le mercato hivernal.

Nasser Al-Khelaïfi veut Frenkie de Jong au PSG

« Nous devrons travailler dur dès la première minute, car nous devons nous battre pour tout. C'est l'ADN du club. Je veux bien jouer, réussir et obtenir de bons résultats. Je sais que je n'arrive pas au meilleur moment de l'histoire de ce club, mais c'est pour cela que nous sommes là », a prévenu Xavi à son arrivée. À peine arrivé au FC Barcelone, le successeur de Ronald Koeman aurait d’ores et déjà les idées claires concernant l’avenir de certains joueurs. Et cette situation pourrait bien profiter au Paris Saint-Germain.

En effet, le média El Nacional relance la possibilité d’une signature de Frenkie de Jong au PSG. Le milieu de terrain néerlandais avait préféré renoncer à une signature à Paris en 2019 pour s’engager en faveur du club catalan. Deux ans après, le joueur de 24 ans ne parvient pas à s’imposer et la redistribution des cartes sous Xavi, qui préfère les jeunes de la Masia comme Pedri ou encore Gavi, pourrait pousser l’ancien milieu de l’Ajax Amsterdam à se voir obligé de se trouver un nouveau point de chute.

Fan du joueur, Nasser Al-Khelaïfi souhaiterait toujours sa venue au PSG. Les difficultés de Frenkie de Jong à s’imposer mais également les soucis financiers du club catalan pourraient aider le PSG dans ce dossier surtout si un chèque de 50 millions d’euros est posé sur la table des négociations. Mais ce n’est pas tout.

PSG Mercato : Lionel Messi veut attirer Jordi Alba

Présent sur le plateau de l’émission El Chiringuito lundi soir, le journaliste José Alvarez a révélé que le nouvel entraîneur du FC Barcelone souhaite déjà se séparer de plusieurs joueurs n’entrant pas dans ses plans. Le journal espagnol El Nacional confirme cette info et indique que Jordi Alba fait partie des joueurs dont Xavi Hernandez ne veut plus à Barcelone.

Cela tombe bien puisque le profil de Jordi Alba plait aux dirigeants du Paris Saint-Germain qui cherche un concurrent sérieux pour Achraf Hakimi. Informé de la situation de son ancien compagnon, Lionel Messi tente même de le convaincre de le retrouver à Paris. Formé au Barça, le défenseur international espagnol de 32 ans dispose d’un contrat qui court jusqu’au 30 juin 2024. Reste à savoir si Messi parviendra à le convaincre de signer au PSG comme lui.