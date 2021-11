ASSE Mercato : Démission Puel, la réponse tombe pour les supporters

Publié par ALEXIS le 11 novembre 2021 à 10:30

Les supporters de l’ ASSE qui demandent la démission de Claude Puel ont eu leur réponse de la part d’un de ses homologues, et non des moindres.

ASSE : Puel et son équipe travaillent pour remonter la pente

Depuis la lourde défaite de l’ ASSE à Strasbourg (5-1), les supporters ultras du club ligérien réclament la démission de leur coach Claude Puel. L’équipe de ce dernier était sur une série de 6 défaites et 6 matchs nuls, avant sa première victoire en Ligue 1 contre Clermont Foot (3-2), dimanche dernier. Désormais 19e du championnat avec 9 points, l’AS Saint-Étienne est toujours menacée de relégation en Ligue 2 et le peuple vert maintient la pression sur l’entraîneur. Mercredi, ils ont insisté sur leur requête via des banderoles et affiches, à savoir la démission de Claude Puel, mais aussi des joueurs qui ne mouillent pas le maillot vert.

Profitant de la trêve internationale, le technicien castrais et ses joueurs non internationaux se sont réfugiés dans le travail, afin de se donner les moyens de remonter la pente. Ils ont 5 séances d’entraînement au programme cette semaine, dont deux ce jeudi (matin et après-midi). Comme quoi, Claude Puel n’a pas du tout l’intention d’abandonner le navire stéphanois en pleine tourmente.

« Claude Puel ne démissionnera pas » selon Domenech

Cela est d’ailleurs confirmé par Raymond Domenech sur La Chaîne L'Équipe. Selon lui, le coach de l’ ASSE ne démissionnera pas ! « Des supporters stéphanois réclament la démission de Claude Puel ? C'est bien mal le connaître, il ne démissionnera pas » a-t-il répondu. « Claude ne va pas lâcher et va continuer de travailler. On peut le confirmer (à son poste, ndlr) ou ne pas le confirmer, ça ne lui pose aucun problème. Il va s'accrocher […] et va traduire ça », a insisté le président du syndicat des entraîneurs de football de France (Unecatef).

Pour finir, Raymond Domenech a laissé entendre qu’il n’est pas du tout surpris que les responsables de l’AS Saint-Étienne aient confirmé Claude Puel à son poste. Notons que Jean-François Soucasse, le président exécutif des Verts, a indiqué mercredi que le coach de Sainté ''sera jugé sur les résultats''.