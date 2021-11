OM Mercato : Après Payet, Guendouzi lâche une annonce-choc !

Publié par JEAN-LUC D le 13 novembre 2021 à 08:57

Dimitri Payet a juré fidélité à l’OM jusqu’au terme de sa carrière. Après son coéquipier, Mattéo Guendouzi a aussi pris un engagement fort.

Mattéo Guendouzi veut s’inscrire dans la durée

Prêté cette saison par Arsenal, Mattéo Guendouzi a rapidement pris ses marques au sein de l’équipe de l’Olympique de Marseille où il s’est imposé comme un titulaire incontestable du système de Jorge Sampaoli. Appelé par Didier Deschamps chez les Bleus pour les matchs internationaux de novembre, l’international français de 22 ans a profité de son passage en conférence de presse pour faire le point sur son avenir. Lié aux Gunners jusqu’au 30 juin 2023, le joueur formé au PSG avoue qu’il aimerait bien s’inscrire dans la durée avec le club marseillais.

« Je suis en prêt et toujours lié avec Arsenal. Mais je suis focus sur ce que je dois faire avec Marseille, je veux m’inscrire dans la durée avec ce club. Je suis très à l’aise à l’OM, je veux continuer à y prendre du plaisir. Est-ce que je suis plus reconnu depuis que je suis à l’OM ? Oui, car c’est le plus grand club français, c’est un club très suivi à l’étranger. J’étais déjà suivi quand j’étais à Arsenal, mais je sens ma notoriété grimper depuis que je suis à l’OM », a déclaré Mattéo Guendouzi. Et Pablo Longoria et les décideurs phocéens semblent avoir déjà tranché la question.

OM Mercato : Décision déjà prise pour Guendouzi ?

Depuis le début de la saison, Mattéo Guendouzi brille ainsi sous le maillot de l’Olympique de Marseille. Heureux et épanoui, l’ancien milieu de terrain du FC Lorient s’éclate sous les ordres de son entraîneur Jorge Sampaoli. S’il ne cache pas son souhait de poursuivre l’aventure avec l’équipe marseillaise, le journal L’Équipe a révélé il y a quelques semaines que Pablo Longoria et les siens ont d’ores et déjà pris la résolution de lever son option d’achat.

Convaincu par les prestations du natif de Poissy, l’OM va payer les 11 millions d’euros imposés dans son contrat par Arsenal et le garder jusqu’en juin 2025. D’ailleurs, la clause signée entre les deux clubs durant leurs négociations stipulait très bien que l’option d’achat deviendrait automatique en fin de saison si Marseille venait à se maintenir en Ligue 1. Une condition facilement atteignable pour l’actuel 4e du championnat français.