ASSE Mercato : Les dessous du limogeage de Stéphane Ruffier

Entraîneur de l’AS Saint-Étienne, Claude Puel a poussé Stéphane Ruffier vers la sortie. Le coach de l’ ASSE est revenu sur cet épisode.

La vérité de Claude Puel sur le licenciement de Stéphane Ruffier

Depuis l’arrivée de Claude Puel sur le banc de l’AS Saint-Étienne en octobre 2019, l’effectif stéphanois s’est considérablement rajeuni. Le poste de gardien de but a notamment connu moult changements. En l’espace de quelques mois, Étienne Green (21 ans) est passé numéro 1 dans la hiérarchie à ce poste. Doublure de longue date de Stéphane Ruffier, Jessy Moulin a rejont l’ESTAC Troyes, promu en Ligue 1 cette saison. Quant à son prédécesseur, il a été viré de l’ ASSE en janvier. Dans un entretien à RMC Sport, le coach des Verts est revenu sur le licenciement de Ruffier. Le technicien castrais condamne encore l’attitude de défiance du désormais encadreur de l’Aviron Bayonnais alors qu’il voulait juste lui accorder un repos.

« Je lui ai dit que j’allais le faire souffler pour mettre Moulin en lui donnant des raisons. Il s’est levé et l’a très mal pris, il a appelé son agent et c’est parti dans tous les médias, je me suis fait incendier juste pour avoir mis un joueur au repos. Nos rapports n’ont pas pu être ce qu’ils auraient dû être », a confié l’entraîneur stéphanois.

Un litige à 5 M€ entre Ruffier et l’ ASSE

Limogé par l’AS Saint-Étienne, Stéphane Ruffier entend obtenir réparation devant les tribunaux. L’ancien international tricolore (3 sélections) a déjà saisi la justice. L’Équipe indiquait que les deux parties vont se retrouver devant les prud’hommes en 2022. L’ancien gardien de l’ ASSE réclame 5 millions d’euros aux Verts. Un montant faramineux au moment où le club ligérien, dans l’attente d’un nouveau propriétaire, est en proie à d’énormes difficultés financières. Lesquelles ont conduit le club du Forez à ne recruter qu’un seul joueur en prêt lors du mercato estival.