OL : Polémique Juninho, Aulas apporte son soutien à Peter Bosz

Jean-Michel Aulas a réagi à la déclaration de Juninho, qui veut quitter Lyon. Il aurait notamment présenté les excuses de l’ OL à Peter Bosz.

OL : La déclaration de Juninho a touché Peter Bosz

En pleine saison et alors que l’ OL va mal en Ligue 1, Juninho a fait une sortie médiatique au cours de laquelle il a annoncé son départ du club rhodanien à l’issue de la saison et de son contrat actuel. « J’espère bien finir la saison et à la fin, normalement c'est fini […] Il y a une fatigue mentale énorme. Dans ma tête c'était pour trois saisons. Je ne veux pas dépasser la limite », avait-il déclaré sur RMC Sport. Il a aussi fait savoir qu’il va passer ses diplômes pour devenir entraîneur s’il a « une opportunité ».

Certains propos du directeur sportif et le timing de sa sortie auraient eu un impact sur l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais. C’est pourquoi Jean-Michel Aulas est monté au créneau pour éteindre la polémique suscitée par le dirigeant brésilien.

Aulas présente les excuses de l'Olympique Lyonnais à Bosz

D’après les informations de L’Équipe, le président de l’ OL a présenté les excuses du club à Peter Bosz. « JMA a débuté la réunion de l'après-midi de jeudi avec Juninho, Vincent Ponsot (directeur du football) et Peter Bosz, en présentant, au nom du club, des excuses au technicien néerlandais pour l'épisode de la veille », a appris le quotidien sportif. La source croit savoir que la réunion de la direction lyonnaise portait sur la question « du mercato hivernal et le lancement concret des dossiers ». Les deux dossiers prioritaires actuels sont ceux de l'attaquant Sardar Azmoun (Zénith) et le gardien de but André Onana (Ajax).

Parlant de timing, Lyon affronte l’ OM, lors de l’important Olympico, dimanche (20h45) au Groupama Stadium. L' OL est actuellement 7e du championnat avec 19 points, alors que l’Olympique de Marseille est 4e avec 23 points après 13 journées de L1.