OM : Nouvelles révélations choc sur la vente de Marseille

Publié par Ange A. le 20 novembre 2021 à 08:51

Romain Molina vient de faire une mise au point sur la vente de Marseille au moment où les spéculations ont repris de plus belle.

Du nouveau concernant la vente de Marseille

Depuis le rachat de Newcastle United, les rumeurs sur la vente de Marseille ont refait surface. Un intérêt des Saoudiens est notamment évoqué pour l’Olympique de Marseille. Mais pour Romain Molina, il ne s’agit de rien d’autres que d’énièmes rumeurs. Dans un live sur son Space sur Twitter, le journaliste a assuré que les Saoudiens ne comptent pas investir à l’OM. « Non, ils n’ont jamais été là. Et encore moins Walid Bin Talal. Qu’il paie déjà ce qu’il doit, lui. Ça me fait rire les gens qui parlent de lui. Et j’ai aucune idée de ce qu’il va se passer à l’OM », a-t-il d’abord lâché avant de noter un point important. Il révèle en effet que même en cas de cession, Frank McCourt ne compte pas vendre le club phocéen dans l’état actuel.

La condition de McCourt pour vendre l’OM

Romain Molina révèle que le propriétaire actuel de l’Olympique de Marseille souhaite céder le club avec un meilleur standing. L’entrepreneur américain envisagerait de passer la main une fois que l’OM aura validé son billet en Ligue des champions. Raison pour laquelle il a autant investi pour le dernier mercato de Marseille. « L’OM, il faut le laisser en Ligue des champions pour le vendre […] Mais voilà pourquoi les gens ils disaient, pourquoi l’OM a réinvesti cet été, c’est que le OM en a besoin économiquement. Parce que si tu veux que ton club soit attirant au niveau économique et obtenir une meilleure offre et bah t’as besoin de ça », a-t-il confié. Actuel 4e de Ligue 1, Marseille peut toujours rêver de décrocher une place en C1 d’ici la fin de la saison.