OM Mercato : Avant l’OL, une mauvaise nouvelle tombe à Marseille

Publié par JEAN-LUC D le 21 novembre 2021 à 15:35

Avant l’Olympico contre l’OL, l’ OM vient de recevoir une nouvelle concernant le prochain mercato d’été. Jorge Sampaoli ne va pas apprécier.

Jorge Sampaoli adore William Saliba

Pablo Longoria a frappé un gros coup durant le mercato estival passé en réussissant à signer William Saliba pour le compte de l’Olympique de Marseille. Très rapidement, le défenseur central, qui appartient encore à Arsenal, s’est imposé comme un titulaire indiscutable dans le onze de départ de Jorge Sampaoli. À tel point que l’exigent entraîneur argentin ne tarit d’éloges à l’endroit de l’international espoir français de 20 ans.

« C’est un top joueur à son poste. On a eu la chance d’avoir pu le faire venir en prêt. Cela n’a pas été simple. C’est un joueur qui a beaucoup de talent, pas seulement au marquage, mais aussi à la relance et balle au pied. Il est encore très jeune. Il a un gros potentiel. C’est l’un des futurs grands du football français. Il s’est très bien adapté. Il est très bon à la relance, ça nous aide beaucoup. Ses bonnes performances sont aussi liées aux progrès de l’équipe depuis la défense », expliquait le coach du club marseillais il y a quelques semaines.

Prêté sans option d’achat par les Gunners, le défenseur central formé à l’AS Saint-Étenne s’inscrira-t-il dans la durée à Marseille ? Selon plusieurs sources proches du dossier, le président marseillais Pablo Longoria n’a pas exclu ce scénario, mais la partie est encore loin d’être gagnée.

OM Mercato : William Saliba finalement trop cher pour l’OM

Performant sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, William Saliba risque d'être très demandé sur le marché des transferts en fin de saison. Une réalité qui complique déjà les affaires de l’ OM dans son souhait de négocier le transfert définitif du natif de Bondy comme le souligne l'ancien milieu de terrain du club phocéen, Jean-Charles de Bono.

« Saliba pour moi, ça va coûter très cher. Aujourd’hui, il s’est imposé en tant que titulaire et comme Capitaine de l’Equipe de France Espoirs. Il a une progression énorme, certains clubs européens le surveillent de très près. Il n’y aura pas que l’Olympique de Marseille ! Ils ne sont même pas prioritaires sur le dossier », a expliqué le consultant sportif sur FootballClubdeMarseille.

Puis d’ajouter : « si Arsenal veut le vendre, ils vont vouloir faire le plus d’argent possible ! Sinon, ils vont vouloir le récupérer pour jouer (…) Je ne vois pas trop l’intérêt d’Arsenal de dire : tenez on vous le vend à 10 M€. Et imaginons que ça se passe mal pour certains avec les Bleus et qu’il soit appelé en A en fin de saison. Là, je ne sais pas comment ce sera possible ! »

Un mauvais présage donc pour Pablo Longoria, Jorge Sampaoli et l’OM. Recruté en juillet en 2019 en provenance de Saint-Étienne contre un chèque de 30 millions d’euros, Saliba est lié à Arsenal jusqu’en juin 2024. Le site spécialisé Transfermarkt estime sa valeur actuelle à 18 millions d’euros.