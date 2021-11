OM Mercato : Avant l’Olympico, Guendouzi fait une déclaration-choc

Publié par JEAN-LUC D le 21 novembre 2021 à 19:39

Avant l’Olympico entre l’OL et l’OM, ce soir au Groupama Stadium, Mattéo Guendouzi a fait une importante déclaration sur son avenir.

Guendouzi : « je suis venu à l’OM pour m’inscrire sur la durée »

En clôture de la 14e journée de Ligue 1, Mattéo Guendouzi et l’Olympique de Marseille affrontent l’Olympique Lyonnais ce soir au Groupama Stadium, à Décimes. Avant ce choc du championnat français, le milieu de terrain de l’équipe marseillaise s’est confié au micro de Téléfoot, ce dimanche matin. Prêté cette saison avec option d’achat par Arsenal FC, l’international français de 22 ans a une nouvelle fois réaffirmé son souhait de s’inscrire dans la durée avec le club phocéen.

« Ça a été un choix mûrement réfléchi à partir des premières conversations que j’ai pu avoir avec le coach Sampaoli et le Président Longoria j’ai su que c’était ce club qui était fait pour moi. J’ai su que c’était ce projet. J’étais convaincu que j’allais réussir de belles choses et je pense que c’est le meilleur choix que j’ai pu faire depuis longtemps », a déclaré le joueur formé au PSG. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2023 avec Arsenal, l’international français envoie un message clair aux dirigeants de l’OM pour l’avenir.

« Cela fait 6 mois que je suis ici, mais on dirait que ça fait déjà 6 ans que je suis à l’OM. J’ai beaucoup de temps de jeu et je me sens vraiment important dans l’équipe et j’espère que ça va continuer de nombreuses années comme ça. Je suis venu à l’OM pour m’inscrire sur la durée et certes j’appartiens à Arsenal de part ce prêt, mais je suis très bien ici et je suis venu à l’Olympique de Marseille pour m’inscrire dans la durée… », indique le Mattéo Guendouzi au micro de Julien Maynard. Et Pablo Longoria pourrait bien exaucer son voeu.

OM Mercato : les dessous de l'option d'achat de Mattéo Guendouzi

Prêté durant le dernier mercato par Arsenal, Mattéo Guendouzi n’a pas mis longtemps pour prendre ses marques au sein de l’équipe de l'Olympique de Marseille. Après quelques matchs seulement, l’enfant de Poissy a su gagner le coeur des fans de la formation phocéenne au point de devenir l’un des chouchous du Vélodrome. Selon les informations du média britannique Football London, Guendouzi pourrait définitivement rester à Marseille en cas de maintien de l’OM en Ligue 1 et si Pablo Longoria lève l’option d’achat fixée à 11 millions d’euros.

Une bonne nouvelle pour les supporters marseillais.