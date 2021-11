ASSE Mercato : Claude Puel lâche un nouvel indice pour l'hiver

Publié par Ange A. le 22 novembre 2021 à 06:35

Après la victoire de l’ ASSE sur la pelouse de l’ESTAC Troyes, Claude Puel s’est de nouveau projeté sur le prochain mercato d’hiver.

Claude Puel donne la tendance pour l’hiver à l’ ASSE

L’AS Saint-Étienne se porte mieux. Dimanche sur la pelouse de l’ESTAC Troyes, l’ ASSE a enchaîné un quatrième match sans défaite en Ligue 1 Uber Eats. Tombeurs du promu, les Verts ont signé leur deuxième victoire de rang grâce à un but de Miguel Trauco (60e). Malgré sa performance, le club ligérien reste avant-dernier du championnat mais a engrangé de précieux points dans la course au maintien. Après la rencontre, Claude Puel a évoqué le prochain mercato de son club. Lequel devrait enregistrer plusieurs départs en janvier du fait de la Coupe d’Afrique des nations au Cameroun. Les Camerounais Harold Moukoudi et Yvan Neyou, le Tunisien Wahbi Kahri, le Gabonais Denis Bouanga ou encore le Guinéen Saïdou Sow sont attendus à cet événement sportif majeur. L’entraîneur stéphanois espère des renforts en l’absence de ces internationaux.

Les priorités des Verts pour l’été

« On essaye de prendre un max de points avant la trêve. On verra au moment du mercato ce qu’on pourra faire », a indiqué Claude Puel selon les propos relayés par le Canal Football Club. Avec les départs de Bouanga et Khazri, l’AS Saint-Étienne devrait notamment se trouver un renfort en attaque. Auteur de 7 réalisations cette saison, le Tunisien est le meilleur buteur de l’ ASSE. Juan Ignacio Ramirez, arrivé en prêt lors de l’été, est loin de faire l’affaire pour le moment. Le club du Forez devrait également renforcer son arrière-garde avec un nouveau défenseur central. Il s’agit d’ailleurs d’une priorité de Saint-Étienne depuis la fin du prêt du Sénégalais Pape Abou Cissé. Faute de moyens, les Verts n’avaient pas pu conserver le défenseur retourné à l’Olympiakos. Reste maintenant à savoir si l’avant-dernier du championnat, dans l’attente d’un nouveau propriétaire, pourra s’offrir des recrues cet hiver après un été morose.