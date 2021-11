Mercato OM : Boubacar Kamara, l’AC Milan avance à grands pas

Publié par Timothée Jean le 23 novembre 2021 à 20:56

Alors que l’ OM souhaite prolonger le contrat de Boubacar Kamara, expirant en juin 2022, l’AC Milan s’active en coulisse pour trouver un accord avec le minot marseillais.

Mercato OM : L’AC Milan accélère pour Boubacar Kamara

Pur produit de l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara évolue au sein de l’équipe première depuis quatre saisons. Désormais incontournable dans l’entrejeu marseillais, le jeune joueur de 22 ans est l’un des pions clés du dispositif de Jorge Sampaoli avec 14 rencontres disputées cette saison, toutes compétitions confondues. Mais le flou persiste toujours sur son avenir à Marseille.

Boubacar Kamara voit son bail actuel avec l’ OM se terminer en juin prochain. Malgré plusieurs propositions formulées par la direction marseillaise, aucun accord n'a été trouvé jusqu'à maintenant avec le clan du jeune joueur. Car dans le fond, le minot marseillais a des envies de départ très tenaces. Dans ces conditions, il est donc difficile d'obtenir une issue positive concernant le renouvellement de son bail. Ses courtisans se pressent d'ailleurs au portillon, avec en tête de liste l’AC Milan.

Selon les dernières informations divulguées par TV Dello Sport, le club lombard est particulièrement bien placé dans la course à la signature du minot marseillais. L’AC Milan avait déjà rencontré à plusieurs reprises l'entourage du joueur de 22 ans lors du dernier mercato estival et compte revenir à la charge dès l’ouverture du prochain mercato hivernal. Le média italien croit savoir alors le club lombard est désormais en bonne position pour trouver un accord préalable avec l’entourage de Boubacar Kamara. Et ce, malgré la grosse concurrence que connaît ce dossier.

Une rude concurrence pour Boubacar Kamara

Il convient de rappeler que l’AC Milan n’est pas le seul club intéressé par Boubacar Kamara. Des clubs italiens, tels que la Juventus et l’Atalanta Bergame, suivent avec une attention particulière l’évolution de ce dossier. Manchester United, le RB Leipzig et les richissimes propriétaires de Newcastle se seraient également immiscés dans la bataille pour le minot marseillais. Tandis que l’ OM ne désespère pas pour conserver son jeune joueur.