PSG Mercato : Retour au Barça, Messi répond cash à Joan Laporta !

Publié par JEAN-LUC D le 24 novembre 2021 à 05:05

Le Barça a perdu Lionel Messi au profit du PSG. Joan Laporta, le président barcelonais, envisage déjà son retour. Mais que dit le joueur même ?

Joan Laporta n’exclut pas le retour de Messi

À l’occasion de la présentation officielle de Daniel Alves, Joan Laporta a évoqué un possible retour de Lionel Messi, actuellement au Paris Saint-Germain, et Andres Iniesta, sous contrat à Vissel Kobe. « Je ne l’exclus pas. C’est arrivé avec Dani, qui a déjà dit que l’âge n’était qu’un chiffre et qui a aussi fait un effort financier important. Vous parlez de deux joueurs spectaculaires, Leo et Andrés. Je ne peux pas prédire l’avenir, ils jouent encore. Nous les garderons toujours à l’esprit, mais pour l’instant ils ont des contrats avec d’autres clubs. Dans la vie, on ne sait jamais », a déclaré l’avocat espagnol.

Face à l’emballement médiatique, le premier responsable du club culé est revenu un peu sur ses déclarations. « Il y a eu une conférence de presse où beaucoup de questions ont été posées, dont une sur le fait de savoir s’ils pouvaient revenir au Barça. Eux-mêmes ont dit qu’ils aimeraient revenir au Barça. Ce n’est pas exclu. Mais je ne parle pas en tant que joueur. Cela ne semble pas possible, ils ont tous les deux un contrat », a précisé Joan Laporta. Dans une interview accordée à MARCA, Lionel Messi a été invité à revenir sur les raisons de son départ et un éventuel retour au Camp Nou.

PSG Mercato : Messi confirme pour le Barça

Libre après 21 ans de bons et loyaux services sous les couleurs du FC Barcelone, Lionel Messi s’est engagé en faveur du Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival. Arrivé librement, la star argentine a paraphé un contrat de deux ans, soit jusqu’en juin 2023, avec une troisième année en option. Revenant sur les raisons de son départ, l’international argentin de 35 ans préfère simplement s’en tenir à la version du Barça.

« Je ne sais pas. Mais c'est tout, je suis parti de là et le temps a passé. Ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas me renouveler et que je ne pouvais pas rester. Il n'est pas nécessaire de chercher d'autres coupables ou de voir ce qui s'est passé. Je m'en tiens à ce qu'on m'a dit et c'est tout », a déclaré Messi. Mais l’ancien meneur de jeu des Blaugranas promet revenir un jour pour aider le club.

« Laporta a dit que je pourrais revenir un jour au Barça ? En tant que joueur ? Il n’a pas précisé. J’ai toujours dit qu’à un moment donné je retournerai à Barcelone parce que c’est ma maison et parce que je vais y vivre. Et évidemment, si je peux aider le club, j’adorerais revenir », assure le nouveau numéro 30 du Paris Saint-Germain.

Le PSG est donc prévenu.