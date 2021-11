PSG Mercato : Haaland snobe Paris, Raiola vend la mèche !

Publié par Timothée Jean le 24 novembre 2021 à 21:05

Le cyborg norvégien, Erling Haaland, cible du PSG et du Real Madrid, a une préférence pour son avenir. Et c’est son agent, Mino Raiola, qui l’évoque.

PSG Mercato : Erling Haaland pour remplacer Mbappé ?

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé son bail avec le PSG. À moins d’un énorme retournement de situation, il y a peu de chances que le natif de Bondy accepte d’étendre son contrat dans la capitale, car dans le fond il n’a qu’un seul rêve : rejoindre le Real Madrid la saison prochaine.

Pour le PSG, il est donc essentiel de préparer sa succession. Plusieurs pistes sont d'ailleurs explorées par le Paris SG pour anticiper le probable départ de Kylian Mbappé et le nom d’Erling Haaland est évoqué. Joueur au gabarit imposant et doté d’une frappe impressionnante, le jeune attaquant du Borussia Dortmund est une véritable machine à but (13 réalisations et 4 passes décisives en 10 apparitions cette saison). Il serait même la piste numéro 1 du PSG en cas de départ de KM7. Des contacts auraient déjà été noués entre les deux parties.

Erling Haaland veut rejoindre l'Espagne

Et si le Borussia Dortmund souhaite officiellement conserver son jeune buteur, dont le bail expire en juin 2024, le club allemand sait qu’il sera difficile de résister aux nombreuses attaques qui se préparent. D’ailleurs, le principal concerné n’exclut pas un départ du BVB 04, ce qui aiguise l’appétit des cadors européens. Mais le PSG ne semble pas vraiment intéressé par Erling Haaland. Comme l’a indiqué Mino Raiola, l’attaquant du Borussia Dortmund a une destination en ligne de mire pour la suite de sa carrière et ce n’est pas la France ! « Haaland adore l'idée de pouvoir vivre en Espagne », a-t-il confié dans des propos rapportés par Deportes Cuatro.

Cette sortie de Mino Raiola devrait plaire au Real Madrid, désireux de mettre la main sur le crack norvégien. « Néanmoins, il est encore trop tôt pour révéler le nom de son prochain club », a ajouté le célèbre agent de joueur, indiquant que rien n’est encore décidé pour Erling Haaland. Quoi qu'il en soit, le buteur norvégien se rapproche d'un transfert en Liga. Autre indice, il aurait déjà un appartement en Espagne.