OL, OM Mercato : Rudi Garcia à Man United, sa réponse tombe !

A-t-il eu des contacts avec Manchester United ? Ancien entraîneur de l’ OM et de l’ OL, Rudi Garcia a répondu aux rumeurs sur son avenir.

Après le limogeage d'Olé Gunnar Solskjaer, Manchester United veut se reconstruire. Le club britannique s’est mis en quête d’un nouvel entraineur "expérimenté" pour prendre les rênes de son équipe première. Les Red Devils explorent plusieurs pistes dans ce sens. Et face aux difficultés rencontrées dans les dossiers Mauricio Pochettino et Zinedine Zidane, la direction de Man United se tournerait désormais vers un ancien pensionnaire de Ligue 1, Rudi Garcia.

Si cette piste peut surprendre, elle s’est renforcée ses dernières heures. Fort de son expérience à l’Olympique de Marseille, l’Olympique Lyonnais, l’AS Rome et Lille OSC, l’entraineur français ferait partie des cibles privilégiées des Red Devils. Des contacts à distance auraient même débuté entre les deux parties. Des informations vite démenties par le principal concerné. Rudi Garcia, présent à Manchester ce mercredi soir pour commenter le choc City-PSG en Ligue des Champions, a expliqué que ces rumeurs étaient sans fondement.

"J’y suis déjà à Manchester (rires). Je vais commenter un très beau match. Plus sérieusement, je n'ai pas l'habitude dans ma carrière de commenter les rumeurs. Je ne dirai rien à ce sujet. Manchester United est l'un des plus gros clubs du monde. Je ne confirme ni n'infirme rien", a-t-il répondu sur Canal Plus.

Manchester United vers d’autres cibles

L’idée de rejoindre "un club historique", même s’il ne l’écarte pas, Rudi Garcia laisse entendre qu’il n’est pas en contact avec Manchester United. De son côté, le club mancunien ne chôme pas pour trouver son nouvel entraîneur. Les noms de Lucien Favre, Ernesto Valverde, Ralf Rangnick, Paulo Fonseca et même Steve Bruce sont associés aux Red Devils.