Stade Rennais : La frustration de Genesio malgré la qualification

Publié par Ange A. le 26 novembre 2021 à 00:00

Bruno Genesio n’a pas manqué de pousser un coup de gueule après la qualification du Stade Rennais en 8es de la Ligue Europa Conference.

Un nul fou et le Stade Rennais valide sa qualification

Opposé au Vitesse Arnhem jeudi au Roazhon Park, le Stade Rennais a maintenu sa série d’invincibilité. Accroché (3-3) par le club néerlandais, le SRFC est désormais invaincu depuis 12 rencontres. Ce résultat propulse surtout Rennes en huitièmes de finale de la Ligue Europa Conference. La bande à Hamari Traoré est d’ailleurs assurée de finir en tête de son groupe puisque Tottenham s’est incliné dans le même temps face aux Slovènes de Mura. Recrue vedette du club breton cet été, Gaëtan Laborde a confirmé son bel état de forme en signant un triplé. Mais un relâchement a coûté la victoire aux hommes de Bruno Genesio. L’entraîneur rennais a exprimé une certaine frustration après le coup de sifflet final.

La réaction amère de Genesio après le nul contre le Vitesse

Le coach du Stade Rennais décèle un excès de zèle chez ses troupes. De quoi irriter l’entraîneur du Stade Rennais quand son équipe a mené par deux fois avec deux buts d’avance. « Oui, je suis fâché. Je n’ai même pas besoin de faire de commentaires […] Ce soir, on a manqué d’humilité. On s’est relâché, on a dû croire qu’on allait faire un festival... Je n’avais pas eu de signaux négatifs qui pouvaient me laisser penser qu’on pouvait faire une telle prestation », a-t-il d’abord déploré. Le technicien breton espère que ses poulains pourront tirer les leçons de ce match afin de mieux préparer les prochains rendez-vous.

« Je veux quand même féliciter mes joueurs de finir premiers à une journée de la fin, savourer ça, mais aussi se remettre en cause vite […] C’est sans doute un mal pour un bien, ça évitera l’enflammade les prochaines fois. Dans le vestiaire, c’est plus la frustration d’avoir affiché un visage inhabituel qui l’emportait », a noté Bruno Genesio. Troisième de Ligue 1, le SRFC affronte Lorient (14e) ce dimanche au Moustoir pour la 15e journée de Ligue 1.