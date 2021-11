Montpellier HSC Mercato : Un renfort à 0€ annoncé cet hiver

Publié par Ange A. le 28 novembre 2021 à 06:35

Le Montpellier HSC pourrait accueillir du renfort cet hiver. Le MHSC serait toujours à l’affût pour un joueur évoluant en Ligue 2.

Le Montpellier HSC sur un coup en Ligue 2 pour l’hiver

Actuel 9e Ligue 1, Olivier Dall’Oglio réalise des débuts contrastés avec le Montpellier Hérault SC. Le nouveau coach du Montpellier HSC a connu deux coups durs en fin du dernier mercato. Le MHSC a perdu sa paire offensive composée d’Andy Delort et Gaëtan Laborde. L’attaquant algérien a rejoint l’OGC Nice quand le second cité fait aujourd’hui les beaux jours du Stade Rennais. Pour compenser ces départs, la direction du club de l’Hérault a recruté l’ancien Marsellais Valère Germain et Nicholas Gioacchini. Cependant, le club héraultais attendrait toujours du renfort. Aux dernières nouvelles, celui-ci pourrait venir de Ligue 2. Foot Mercato assure que le MHSC est toujours intéressé par Zinedine Ferhat, sociétaire du Nîmes Olympique, actuel 11e de L2.

Vers une offensive du MHSC cet hiver ?

D’après les informations du journal en ligne, le Nîmes Olympique souhaite se séparer de Zinedine Ferhat cet hiver. Le club gardois ne voudrait pas en effet laisser filer l’Algérien en tant que joueur libre l’été prochain. Le milieu offensif disposait déjà d’un bon de sortie l’été dernier. Mais aucun de ses prétendants n’avait répondu aux exigences des Crocos. Raison pour laquelle le joueur de 28 ans était resté à quai. Néanmoins, il ne devrait pas finir la saison à Nîmes où il n’est plus un indispensable. Maillon fort de l’effectif nîmois ces deux dernières saisons, l’Algérien n’a joué que 7 rencontres (389 minutes) cette saison sans se montrer décisif. Pascal Plancque, le coach nîmois, a d’ailleurs appris à composer sans lui en raison de ses multiples pépins physiques. Sur le départ, un transfert de Ferhat pourrait rapporter 5,5 millions d’euros à Nîmes selon Transfermarkt. Reste maintenant à savoir si le Montpellier HSC est prêt à débourser autant pour cette vieille cible.