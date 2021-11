PSG : Gros coup dur confirmé à Paris après Saint-Étienne

Publié par JEAN-LUC D le 29 novembre 2021 à 10:54

Le PSG a battu l’ASSE dimanche au Stade Geoffroy-Guichard (3-1), en Ligue 1. Mais l’équipe parisienne a perdu gros en quittant le Forez.

PSG : Année terminée pour Neymar ?

Malgré sa victoire sur le terrain de l’AS Saint-Étienne à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1, les nouvelles ne sont pas bonnes pour le Paris Saint-Germain. Victime d’une grosse entorse à la suite d’un tacle non maîtrisé du défenseur stéphanois Yvann Maçon, Neymar attend les résultats de ses examens. Mais RMC et L’Équipe donnent déjà une première tendance sur la gravité de la blessure de l’international brésilien du PSG.

Selon les informations divulguées ce lundi par les deux médias, le partenaire de Lionel Messi souffre « seulement » d'une grosse entorse de la cheville gauche et ne devrait être indisponible que six semaines. Toutefois, la gravité de la blessure du coéquipier de Kylian Mbappé devra être confirmée par des examens plus poussés ce lundi. Neymar devrait donc revenir à la compétition le 16 janvier pour la réception du Stade Brestois et manquer sept matches du Paris SG (Nice, Lens, Bruges, Monaco, Lorient, la 32e de finale de Coupe de France et Lyon).

Les premiers mots de Neymar après sa blessure

Après ses deux premières blessures de 2018 et 2019 au pied droit, Neymar s’est à nouveau blessé à la cheville gauche. Sur les images livrées par les chaînes de télévision, c’est un joueur hurlant de douleur qui a été sorti du terrain sur civière et en pleurs. Selon Téléfoot, « Neymar quitte Geoffroy-Guichard en béquilles, avec une grosse attelle à la cheville. Il passera des examens médicaux demain à Paris ». À l’issue de la rencontre, Mauricio Pochettino n’a pas caché sa frayeur à la vue des images de son joueur.

« On va vérifier demain. Mais les images sont impressionnantes, forcément nous sommes inquiets. Mais on espère que ce n’est pas trop grave et qu’il sera rapidement avec nous », a confié l’entraîneur du Paris Saint-Germain au micro d’Amazon Prime. Via son compte Instagram, la star brésilienne de 29 ans est sortie du silence pour donner lui-même ses nouvelles. « Malheureusement, ces choses font partie de la vie d'un athlète. Maintenant, il faut relever la tête et avancer. Je reviendrai meilleur et plus fort », a-t-il écrit.