Mercato LOSC : Renato Sanches fixe sa condition à Newcastle

Publié par Timothée Jean le 30 novembre 2021 à 20:39

C’est une grosse information venue de l’Italie. Attaquant du LOSC, Renato Sanches serait d’accord pour rejoindre Newcastle, mais à une seule condition.

Mercato LOSC : Les exigences de Renato Sanches à Newcastle

C’est le grand feuilleton qui anime le mercato du LOSC et il prend des propositions démesurées ces derniers jours. Arrivé en 2019 en provenance du Bayern Munich contre un chèque de 20 millions d’euros, Renato Sanches est lié au LOSC jusqu’en juin 2023. Alors qu’il lui reste encore plus qu’un an d’engagement avec le club lillois, l’international portugais ne cache plus ses envies de départ. Après l’échec de son transfert au FC Barcelone l’été dernier, Renato Sanches a récemment affiché son souhait de rejoindre un club plus huppé avec en ligne de mire l’AC Milan. Un désir réciproque puis les dirigeants milanais ont entamé les discussions avec son entourage en vue de son éventuel transfert en Serie A.

Cependant, rien n’est encore acté dans ce deal, ce qui laisse une chance encore aux autres courtisans. Et ça, Newcastle l’a bien compris. The Athletic révélait récemment un intérêt pressant de Magpies dans ce dossier. Les richissimes propriétaires de Newcastle seraient même prêts à répondre favorablement aux exigences du LOSC afin de détourner Renato Sanches de son destin milanais. D’ailleurs, l’intérêt du club britannique ne laisse pas insensible le principal concerné.

Le maintien en Premier League comme préalable

S’il privilégie un transfert à l'AC Milan, Renato Sanches n’exclut pas pour autant une arrivée en Newcastle. Mieux, Calciomercato révèle que cette piste dépendra en grande partie du maintien des Magpies en Premier League, car le milieu offensif du LOSC veut continuer d'évoluer au plus haut niveau européen. Newcastle est actuellement la lanterne rouge du championnat britannique après 13 journées. En cas de maintien en Premier League la saison prochaine, les Magpies auront donc les arguments nécessaires pour faire venir Renato Sanches. Les données sont donc posées, Newcastle sait ce qui reste à faire pour recruter le crack portugais.