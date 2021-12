Angers SCO Mercato : 21M€, un club anglais fonce sur un crack

Publié par ALEXIS le 01 décembre 2021 à 12:07

Impressionnant ces dernières saisons avec Angers SCO, Angelo Fulgini a séduit un club anglais prêt à boucler son transfert rapidement.

Angers SCO : Fulham prêt à sortir 21 M€ pour recruter Fulgini

Depuis son arrivée à Angers SCO la saison 2017-2018, Angelo Fulgini a progressé au point d’être le joueur le plus régulier du club ces quatre dernières saisons. Lors de l’exercice actuel, il est encore plus impressionnant à chacune de ses apparitions en Ligue 1. 6e au classement de Ligue 1, le SCO fait une bonne première partie de saison. Et le milieu de terrain de 25 ans est l’un des acteurs majeurs de la performance de l’équipe de Gérald Baticle. Auteur de 2 buts et 2 passes décisives en 14 matches de championnat disputés, Angelo Fulgini a attiré l’attention de Fulham FC sur lui, grâce à ses qualités techniques et athlétiques. Le club évoluant en Championship (D2 anglaise) a décidé de passer à l’offensive pour le recruter lors du mercato hivernal.

Selon les indiscrétions du Sun, les décideurs de la formation londonienne seraient prêts à investir près de 18 millions de livres sterling (soit 21,3 M€) pour s’offrir le N°10 d' Angers SCO. La source croit savoir que les représentants du club de Ligue 1 et leurs homologues de Fulham sont en contact pour négocier le transfert d'Angelo Fulgini. Les premiers se seraient même déplacés en Angleterre pour accélérer le dossier de l’ancien international Espoir Français (3 sélections). Actuel leader de Championship, Fulham FC se donne en effet les moyens pour retrouver la Premier League la saison prochaine. Et le joueur des Angevins pourrait l’aider à atteindre son objectif, s’il rejoint Londres en janvier.

Angelo Fulgini, 2e plus gros transfert du SCO ?

Formé à Valenciennes FC, Angelo Fulgini a fait ses débuts professionnels avec le club du Nord en 2014-2015, mais en Ligue 2. Transféré à Angers SCO en juillet 2017 pour 1,4 M€, il est dans sa cinquième saison consécutive au Sporting Club de l’Ouest. Le joueur courtisé par les Cottagers est sous contrat jusqu’en juin 2023 et sa valeur marchande est estimée à 12 M€. Notons que si Fulgini est transféré à 21 M€ outre-Manche, il serait le deuxième plus gros transfert d'Angers après celui de Jeff-Reine Adélaïde à l'OL (25 M€), et devant Nicolas Pépé au LOSC (18 M€).