OL : Peter Bosz limogé à la mi-saison ? la réponse d'Aulas

03 décembre 2021

À 3 journées de la fin de la première moitié de la saison, l’ OL est 10e. Malgré cela, Jean-Michel Aulas a renouvelé sa confiance à Peter Bosz.

OL : Aulas défend le bilan de Peter Bosz

L’ OL s’est incliné dans le temps additionnel du match contre le Stade de Reims au Groupama Stadium, mercredi (1-2). Suite à cette 5e défaite de l’équipe de Peter Bosz cette saison en Ligue 1, elle a chuté de la 7e à la 10e place. L’Olympique Lyonnais est également la 6e pire défense du championnat avec 23 buts encaissés en 15 matchs disputés. La conséquence de ce début de saison poussif de l’Olympique Lyonnais est que le club s’éloigne de son objectif, à savoir une place sur le podium, synonyme de qualification pour la Ligue des Champions la saison prochaine.

Alors que l’entraîneur de l’ OL a exprimé une grosse inquiétude par rapport aux résultats actuels de son équipe, Jean-Michel Aulas, lui, ne semble pas alarmé. Dans un message posté sur son compte Twitter, il a apporté son soutien au coach néerlandais, en défendant son bilan, tant en championnat qu’en Coupe d’Europe. « Ce bilan est trop sévère, on peut dire aussi qu'il manque un match (contre l'OM, ndlr). L'écart de points avec le podium est limité, le parcours en UEFA est bon : 5/5 victoires, qualification en 1/8 assurée. Je prends les paris : l' OL avec Peter sera au RDV », a soutenu a le président des Lyonnais. À noter que l’ OL a 6 points de retard sur le Stade Rennais, qui est 3e.

L'Olympique Lyonnais va mieux en Ligue Europa

En Ligue Europa, les Gones sont invaincus et ils sont leaders de leur groupe avec 15 points, avant la dernière journée de la phase de poule. Ils ont infligé deux défaites au Sparta Moscou (3-4 et 3-0) et à Brondby IF (3-0 et 1-3) et ont battu Glasgow Rangers (0-2) en Écosse. Les joueurs de Peter Bosz affronteront donc le club écossais, lors du dernier match de poule, le jeudi 9 décembre prochain, à Décines.