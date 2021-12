OM Mercato : Un important avertissement reçu pour Gerson

Publié par Ange A. le 03 décembre 2021 à 08:32

Buteur contre le FC Nantes, Gerson a permis à l’ OM de l’emporter contre Nantes. Pour un ancien du club, le Brésilien va encore surprendre.

Gerson de retour au top après Nantes ?

L’Olympique de Marseille retrouve la place de dauphin du Paris Saint-Germain après sa victoire contre le FC Nantes. Un but de Gerson a permis à l’ OM de l’emporter sur la pelouse des Canaris. Buteur, le milieu brésilien a également régalé par sa prestation à la Beaujoire. Une performance qu’a d’ailleurs Jorge Sampaoli après la rencontre. Elle était surtout la bienvenue tant le milieu de 24 ans, recrue phare du dernier mercato de Pablo Longoria, faisait l’objet de critiques. Ancien gardien de but de Marseille (2009-2012), Elinton Andrade n’est pas resté indifférent suite au match de son jeune compatriote. Il estime que celui-ci pourrait encore monter en puissance après sa prestation à Nantes. « Alors, même s’il a des difficultés d'adaptation, ce serait une grave erreur de le condamner, car vous allez découvrir un grand joueur qui va vous faire gagner beaucoup de matchs, c’est certain ! Souvenez-vous des premiers mois de Lucho avec nous à l’époque. Pour moi, c’est pareil », avertit Andrade dans un entretien au Phocéen.

Confirmation attendue avec l’ OM

Elinton Andrade note également que malgré ses difficultés à l’Olympique de Marseille, Gerson a été convoqué en sélection nationale. « Ici, tout le monde le réclamait en sélection, et maintenant qu’il y est, il joue alors qu’il est en difficulté à l’ OM. C’est dire à quel point c’est un bon joueur. Un vrai créateur, intelligent, qui sait où et comment donner les ballons », poursuit l’ancien Olympien qui révèle que Jorge Jesus, l’ancien coach de Flamengo aujourd’hui au Benfica, est un grand fan du milieu de Marseille. « Le coach de Flamengo Jorge Jesus avait une totale confiance en lui et en parlait comme l’un des plus grands joueurs du championnat […] D’ailleurs, si Gerson devait un jour quitter Marseille, il ferait tout pour le récupérer, même s’il entraîne Chelsea ou le Real Madrid », assure-t-il. Pablo Longoria est donc prévenu.