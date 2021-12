LOSC Mercato : Les Dogues veulent frapper un coup sublime en Liga

Publié par Thomas le 03 décembre 2021 à 12:25

En passe de perdre Jonathan Ikoné, proche de rallier la Fiorentina, le LOSC aurait d'ores et déjà débusqué son digne remplaçant en Liga.

LOSC Mercato : Ikoné peut partir, son remplaçant déniché

Tout juste vainqueur du Stade Rennais cette semaine au Roazhon Park (1-2), les Dogues semblent avoir repris du poil de la bête et enchaînent un 6e match de rang sans défaite (3 victoires). Si le club nordiste semble respirer petit à petit après un début de saison en dents de scie, il doit néanmoins faire face à un départ de poids dans son effectif, qui semble à l’heure actuelle inévitable.

Champion de France en titre, Lille a sans surprise été pillé cet été, victime de son succès, par de grands clubs d’Europe, on pense notamment à Mike Maignan parti rejoindre l’AC Milan ou encore Boubakary Soumaré recruté par Leicester. Cependant, un autre départ devrait être prochainement acté au LOSC, celui de Jonathan Ikoné, tout proche de rallier la Fiorentina en Italie. La Viola serait déjà tombée d’accord avec l’entourage de l’ancien parisien, pour un transfert de 15 millions d’euros, où l’attaquant parapherait un contrat de 4 saisons et demi.

Un coup dur pour Lille qui perdrait un élement important cet hiver, mais pas une catastrophe, puisque le président du LOSC, Olivier Létang, semble avoir d’ores et déjà trouvé son remplaçant. Comme l’avance le média local Deporte Cope Valencia, le LOSC aimerait s’attribuer les services d’un attaquant prometteur de Liga, Jorge de Frutos. Le joueur de Levante (lanterne rouge du championnat espagnol) ne réalise pas sa saison la plus impressionnante, mais jouit d’une marge de progression certaine.

La saison dernière, l’Espagnol avait marqué 4 buts et délivré 9 passes décisives, un rendement plus que correct dans une équipe qui lutte pour le maintien. Les dirigeants lillois auraient selon le média, entamé des discussions avec l’entourage du joueur, dont la clause libératoire est estimée à 30 millions d’euros (dont une partie irait au Real Madrid). Un coût conséquent, qui pourrait refroidir les Dogues, qui doivent néanmoins débusquer un remplaçant à Ikoné au plus vite.