PSG Mercato : Officiel, une star quitte le Paris SG pour l’Espagne

Publié par JEAN-LUC D le 15 janvier 2023 à 20:58

Les lignes commencent à bouger au Paris Saint-Germain. Sur le point de céder Pablo Sarabia à Wolverhampton, le PSG a envoyé une joueuse en Espagne.

Quelques mois seulement après son arrivée dans la capitale, une star chinoise quitte les rangs du Paris Saint-Germain. Prêtée au club parisien pour un an, la milieu de terrain Yang Lina quitte déjà la France et la D1 Arkema pour rejoindre le club espagnol de Levante dans le cadre d’un prêt. Arrivée en provenance de Shanghai Shenli, la joueuse de 28 ans n’a que très peu été utilisée par Gérard Prêcheur puisqu’elle n’a disputé que trois petites rencontres depuis le début de la saison, dont une seule en tant que titulaire, notamment contre les Albanaise de Vllaznia. Malgré un manque de taulières au milieu de terrain, Yang Lina n’entre pas dans les plans de l’entraîneur des Parisiennes. Elle va donc rejoindre la Liga F pour permettre une nouvelle perspective aux Rouge et Bleu.

PSG Mercato : Yang Lina libère une place d'extra communautaire

Alors que son départ n'avait pas été évoqué récemment, Yang Lina quitte le Paris Saint-Germain pour aller terminer la saison chez les féminines de Levante. Son départ libère une place d'extra communautaire dans l'effectif de coach Gérard Prêcheur. L’internationale chinoise aux 24 sélections laisse donc sa compatriote Li Mengwen seule à Paris. Le départ de Lina pourrait également ouvrir le Champion de France en titre à la signature d'une joueuse américaine, comme l’a récemment annoncé le quotidien Le Parisien en fin de semaine.