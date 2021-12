OL Mercato : Bosz menacé, les Lyonnais font bloc derrière lui

Publié par ALEXIS le 03 décembre 2021 à 20:25

Après le soutien de Jean-Michel Aulas à Peter Bosz, Maxence Caqueret assure que les joueurs de l' OL font également bloc derrière le coach.

OL : Caqueret, « le coach est à 100% avec l'effectif et nous à 100% avec lui »

En conférence de presse d’avan- match, Maxence Caqueret a répondu à la rumeur concernant un possible limogeage de Peter Bosz à la mi-saison s’il ne redresse pas la barre de l' OL, actuel 10e de Ligue 1 à 4 matches de la trêve hivernale. Le jeune joueur formé à l’Olympique Lyonnais confirme un soutien total du vestiaire à son entraîneur. « Le coach est à 100% avec l'effectif et l'effectif est à 100% avec le coach », a-t-il déclaré devant les médias. « Il n'y a aucun souci sur ce point. On se bat ensemble, on a les mêmes objectifs. On va tout faire pour se remettre dans le droit chemin », a promis le joueur de 21 ans.

Avant Maxence Caqueret, le président Jean-Michel Aulas avait renouvelé sa confiance au technicien néerlandais dans un message posté sur son compte Twitter. « Ce bilan est trop sévère, on peut dire aussi qu’il manque 1 match (OM). L’écart de points avec le podium est limité, le parcours en Uefa est bon : 5 victoires sur 5, qualification en 1/8e assurée. Je prends les paris : l’ OL avec Peter sera au rendez-vous », a-t-il écrit.

Lyon et ses deux visages

Evoquant le bilan des Gones, il est très bon en coupe d’Europe et médiocre en Ligue 1. En Ligue Europa, Lyon fait un parcours sans faute, soit 5 victoires en autant de matches disputés dans la phase de poule. L’équipe de Peter Bosz a marqué 15 buts et en a concédé seulement 4. Leader de son groupe A avant le dernier match de poule, le 9 décembre contre Glasgow Rangers, l’ OL est assuré de finir en tête. Mais paradoxalement, le club rhodanien va mal en Ligue 1. En 15 matches joués, les Lyonnais ont enregistré 5 défaites, 4 nuls et 6 victoires, pour 23 buts encaissés.