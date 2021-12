PSG Mercato : Succession Mbappé, le dossier Adeyemi déjà bouclé ?

Publié par JEAN-LUC D le 08 décembre 2021 à 00:32

Annoncé dans le viseur du PSG pour succéder à Kylian Mbappé, l’attaquant de Salzbourg, Karim Adeyemi, se rapprocherait d’une signature.

Karim Adeyemi a fait son choix !

Avec 15 réalisations et 2 passes décisives en 26 matches toutes compétitions confondues, Karim Adeyemi est la révélation européenne de ce début de saison. Et l’attaquant du RB Salzbourg fait bien évidemment rêver presque tous les grands clubs du continent. Ce mardi, Max Bielefeld, le journaliste de Sky Sport, a révélé que le FC Barcelone s’est fait éconduire par le génie allemand de 19 ans.

Avec les problèmes cardiaques de Sergio Agüero, le club catalan est à la recherche d’un attaquant de pointe, mais l’éventualité de rejoindre un club en reconstruction ne semble pas faire pâlir d’envie le jeune international allemand. « Selon nos informations, Karim Adeyemi a désormais rejeté le FC Barcelone », explique Bielefeld. Dans les petits papiers des dirigeants du Paris Saint-Germain pour oublier Kylian Mbappé, le natif de Munich aurait cependant un tout autre plan pour la suite de sa carrière en cas de départ de Salzbourg.

PSG Mercato : Karim Adeyemi proche de Dortmund

En effet, d’après la chaîne Sky Germany, Karim Adeyemi a repoussé l'approche du Barça, qui avait formulé une offre de 40 millions d'euros pour le recruter. Et pour cause, le jouer formé au Bayern Munich veut poursuivre sa progression en Bundesliga. Adeyemi et son entourage estiment que le championnat allemand est le meilleur endroit pour rester dans les radars du sélectionneur allemand Hansi Flick. Une volonté qui écarterait d’office le Paris Saint-Germain de la course à la signature du prodige de Salzbourg.

Toujours selon la même source, l’affaire est même d’ores et déjà bouclée pour Adeyemi puisqu’il va s’engager avec le Borussia Dortmund pour remplacer Erling Haaland qui devrait quitter le club allemand en fin de saison. Le transfert au Borussia Dortmund devrait avancer. Selon Bielefeld, « un passage au BVB est probable à 90 à 95 % probable. Les derniers détails doivent encore être négociés. »

Une piste se referme donc pour le PSG en vue de la succession de Mbappé.