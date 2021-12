Bordeaux Mercato : Des indices sur le marché hivernal des Girondins

Publié par ALEXIS le 11 décembre 2021 à 03:05

En grande difficulté lors de la première moitié de la saison, Bordeaux va devoir se renforcer cet hiver. Christophe Hutteau le confirme.

Bordeaux va tenter des coups selon Hutteau

Passé devant la commission de contrôle des clubs professionnels, Bordeaux doit « encadrer sa masse salariale et les indemnités de mutations » selon les recommandations de la DNCG. Les Girondins ne sont donc pas interdits de recruter, mais ils doivent le faire dans la limite de leurs ressources financières. Pour France 3 NoA, Christophe Hutteau a confirmé l’arrivée de renforts dans l’équipe de Vladimir Petkovic, pendant le mercato hivernal en janvier. Il assure que les Bordeaux « vont essayer de faire des coups ».

L'agent de joueurs avoue qu’il a « rencontré Admar Lopes à plusieurs reprises ces dernières semaines ». Et le directeur technique du club au Scapulaire lui a confié « qu’il va essayer » des transferts en janvier (dans le sens des départs et arrivées). Selon les indiscrétions de la source, Gérard Lopez veut des renforts en défense en priorité. « Admar Lopes est très compétent, connait très bien le football et sait où il veut aller. Maintenant, il fait aussi avec le budget qu’on lui a alloué. Aujourd’hui, le budget, il est nul. Donc c’est très compliqué… », a-t-il fait remarquer, dans des propos retranscrits par Girondins4Ever.

À quoi va ressembler le mercato des Girondins ?

Mais à quoi pourrait ressembler le mercato d'hiver des Bordelais ? « Après, la véritable question est : ‘’qui veut d’un joueur bordelais aujourd’hui, en payant une indemnité de transfert importante ? Il n’y en a pas, il faut être clair », a lâché Christophe Hutteau. Sur la menace de relégation en Ligue 2 qui plane sur les Girondins de Bordeaux (17es), ce dernier s’est montré optimiste. « Sans recrue, le maintien sera compliqué, mais Bordeaux ne doit pas trembler non plus, car le FCGB se retrouve dans la même configuration que 7-8 autres clubs qui vont jouer le maintien », a-t-il expliqué.