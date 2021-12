PSG Mercato : Leonardo reçoit une grande nouvelle de Chelsea !

Publié par JEAN-LUC D le 13 décembre 2021 à 11:32

Si Thomas Tuchel a des regards sur Marquinhos et Presnel Kimpembe, le PSG lorgne aussi du côté de Chelsea. Leonardo pourrait frapper fort.

Vers un départ inéluctable d'Antonio Rüdiger ?

D’après les dernières informations recueillies par Eurosport UK, Antonio Rüdiger se dirige de plus en plus vers un départ inéluctable de Chelsea. À l’image de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain et Ousmane Dembélé au Barça ou encore Franck Kessié à l’AC Milan, le défenseur central allemand arrive au terme de son engagement avec les Blues et pourra aisément négocier avec d’autres clubs à compter du 1er janvier prochain.

Le média britannique révèle que la direction de Chelsea commence à se faire à l’idée de devoir composer la saison prochaine sans l’ancien joueur de l’AS Roma. En effet, des sources proches du dossier pensent aujourd’hui qu’il sera difficile, voire impossible, de retenir Rüdiger. Arrivé en 2017 contre un chèque de 35 millions d’euros, l’international allemand de 28 ans serait même déjà en pleine réflexion sur sa prochaine destination.

Malgré le forcing de Chelsea et son entraîneur Thomas Tuchel, Antonio Rüdiger semble vouloir s’offrir un nouveau challenge loin de Londres. Toujours selon la même source anglaise, la bataille s’annonce d’ores et déjà âpre pour la signature du défenseur formé au Borussia Dortmund.

PSG Mercato : Grosse bataille avec le Real Madrid

Un temps annoncé dans le viseur du FC Barcelone, Antonio Rüdiger devrait finalement s’avérer hors de portée du club catalan. À en croire le Mundo Deportivo, les exigences financières du natif de Berlin le placent tout simplement hors de portée des possibilités des Blaugranas. Toutefois, le Paris Saint-Germain devra encore compter avec la rude concurrence du Real Madrid, de Tottenham, du Bayern Munich et d’autres grands clubs européens.

Aux dernières nouvelles, les Spurs auraient même déjà dégainé une offre colossale à Rüdiger. Le Daily Mail confirme la tendance pour l’avenir du joueur de Chelsea et assure qu’après une dernière proposition de renouvellement de 163 000 euros hebdomadaires et le refus de Rüdiger, le Champion d’Europe en titre semble s’être fait une raison et s’attend désormais à le voir s’en aller librement à la fin de la saison.

Le tabloïd britannique révèle notamment que le coéquipier de Romelu Lukaku se verrait proposer un salaire hebdomadaire de 468 000 euros par l’un de ses nombreux courtisans, auxquels viennent de s’ajouter la Juventus Turin, l’AC Milan et Manchester United.