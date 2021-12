OL Mercato : Une décision nourrie par Peter Bosz révélée

Publié par ALEXIS le 14 décembre 2021 à 06:32

L’ OL est décevant cette saison et son entraîneur est menacé de limogeage. Peter Bosz a même failli claquer la porte en début d’exercice.

OL : Peter Bosz voulait partir dès la fin août

L’ OL est 13e de Ligue 1 avec 23 points, à une journée de la trêve hivernale. L’objectif podium fixé par Jean-Michel Aulas en début de saison est loin d’être atteint. L’Olympique Lyonnais reste sur trois matchs sans victoire en championnat. L’équipe de Peter Bosz s’est inclinée devant le Stade de Reims (1-2) au Groupama Stadium, lors de la 16e journée. Après cette défaite, le club rhodanien a enchaîné deux matchs nuls à l’extérieur, respectivement contre les Girondins à Bordeaux (2-2) et face au LOSC (0-0), dimanche. De mauvais résultats qui maintiennent le coach de l’ OL dans un fauteuil éjectable.

Le technicien néerlandais pourrait payer cash les mauvais résultats de son équipe si cette dernière ne gagne pas son prochain match en championnat contre le FC Metz (19e), le dimanche 19 décembre à Décines. D'ailleurs, Peter Bosz a failli quitter son poste en début de saison selon Daniel Riolo, car il avait senti des défaillances en interne. « Peter Bosz dès la fin août, il voulait partir », a fait savoir le chroniqueur sur RMC Sport. « Il ne comprenait plus rien et il pensait ne plus pouvoir y arriver. Il a senti que c’était le bordel… » a-t-il ajouté.

Lyon décroché pour le titre, mais en course pour le podium

Après l'annonce de Juninho sur son départ en janvier prochain, la situation reste tendue à l’ OL. Peter Bosz pourrait suivre le Brésilien s’il ne parvient toujours pas à satisfaire les attentes de Jean-Michel Aulas. Rappelons que les Gones ont 22 points de retard sur le leader le PSG, et en compte 8 de moins que le Stade Rennais, actuel 3e de L1. Cependant, ils ont un match en moins contre l'OM et ont eu un point en retrait suite à la sanction de la LFP pour les incidents lors de l'Olympico.