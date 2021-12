OM Mercato : Incroyable, l’ASSE tente un coup monumental à Marseille

Publié par Timothée Jean le 15 décembre 2021 à 12:23

En quête d’un gardien de but expérimenté, l’ASSE pourrait frapper un joli coup en 2022 en recrutant un énorme joueur de l’ OM.

OM Mercato : L’ASSE fonce sur Steve Mandanda

C’est l’un des dossiers les plus préoccupants de l’ Olympique de Marseille et il a pris des proportions démesurées ces derniers jours. Titulaire incontestable dans les buts de l’ OM ces dernières saisons, Steve Mandanda a vu son statut basculer cette saison. Le gardien du but expérimenté est désormais relégué sur le banc de touche au profit de Pau Lopez, prêté cet été par l’AS Rome. Cette relégation brutale commence à agacer Steve Mandanda, qui serait dorénavant ouvert à un éventuel départ de l’OM.

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024 avec l’Olympique de Marseille, le portier de 36 ans serait prêt à relever un nouveau défi sous d’autres cieux. Et ça tombe bien puisque Steve Mandanda tient déjà une touche en France, avec l’AS Saint-Étienne ! Comme l’indique Le Quotidien du Sport, l’ASSE rêve de s’attacher un gardien de but expérimenté cet hiver et les dirigeants stéphanois ont jeté leur dévolu sur le portier phocéen.

En grande difficulté dans le championnat, les Verts voudraient s’attacher les services de Steve Mandanda sous la forme d’un prêt. Si cette information en surprend plus d’un, ce deal aurait toutefois de grandes chances d’aboutir.

Marseille prêt à céder Steve Mandanda à l’ASSE ?

Et pour cause, l’ASSE représente une belle porte de sortie pour Steve Mandanda afin d’engranger plus de temps de jeu. Aussi, la source indique que le club stéphanois aurait déjà noué des contacts avec les dirigeants de l’OM et l’idée d’un retour d’un prêt du « Fenomeno » à la mi-saison n’a pas été repoussée. Les dirigeants marseillais ne s’opposeraient pas à son départ, à condition de trouver son successeur.

Les différentes parties devront désormais trouver un terrain d’entente afin de boucler ce deal monumental. Confrontée à des soucis financiers, l’ASSE voudrait que l’ OM prenne en charge une partie du salaire de son gardien de but, qui se verrait proposer une prime importante en cas de maintien du club (l’AS Saint-Étienne est actuellement 20e de Ligue 1). Mais les Stéphanois devront sortir le grand jeu pour convaincre Steve Mandanda, qui privilégie pour l’instant un départ vers des clubs étrangers.