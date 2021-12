OL Mercato : Après Juninho, qui pour se charger du recrutement ?

Publié par ALEXIS le 15 décembre 2021 à 19:35

Juninho va quitter l’ OL en janvier. Pour le mercato hivernal, le club devrait compter sur Bruno Cheyrou à la tête de la cellule de recrutement.

OL : Un organigramme trop lourd pour Juninho

Directeur sportif à l’ OL depuis mai 2019, Juninho a annoncé son départ de Lyon. Il l’avait fait en novembre dernier pour la fin de saison et de son contrat en juin 2022. Mais quelques jours plus tard, le Brésilien a décidé de quitter l’Olympique Lyonnais plus tôt que prévu, soit en janvier 2022. Réagissant pour la première fois à l’annonce du directeur sportif des Gones, Jean-Michel Aulas a estimé que ''Juni'' « avait du mal à assumer sa fonction dans une organisation importante » au sein du club rhodanien.

« Un entraîneur, un directeur général, un directeur du foot, un directeur sportif, un président... et parfois tous ces gens en même temps. Ça n'a pas fonctionné », a admis le dirigeant de 72 ans, avant de confirmer le retour de Bruno Cheyrou à la direction de la cellule de recrutement.

Bruno Cheyrou de retour pour gérer le mercato hivernal ?

Le président de l’ OL a donc pris les devants en vue du mercato de janvier qui ouvre officiellement dans deux semaines. Il travaille avec Vincent Ponsot, le directeur du football, afin de boucler les dossiers prioritaires de l’hiver, dont celui de Sardar Azmoun (buteur du Zénith). Cependant, Bruno Cheyrou pourrait revenir au premier plan. « Bruno Cheyrou (43 ans) est toujours là. Mais il peut revenir dans l'organigramme à ce poste-là. On n'en a pas discuté encore avec Vincent (Ponsot) », a répondu Jean-Michel Aulas.

L’ancien milieu de terrain a quitté le PSG et a été nommé officiellement responsable du recrutement de l’ OL le 26 mai 2020. Toutefois, il était écarté par Juninho qui gérait le mercato en tant que tout puissant directeur sportif.