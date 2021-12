OM Mercato : Saliba lâche un énorme un indice sur son avenir

Publié par Timothée Jean le 18 décembre 2021 à 07:35

Prêté à l’ OM, William Saliba s’est exprimé sur son passage décevant à Arsenal et a lâché quelques indices sur son avenir à Marseille.

OM Mercato : William Saliba s’éclate à Marseille

Il s’est rapidement intégré à l’Olympique de Marseille. Arrivé lors du dernier mercato en provenance d’Arsenal, William Saliba n’a mis longtemps à s’imposer dans la défense de l’ OM. Devenu indispensable dans le système de jeu mis en place par Jorge Sampaoli, le défenseur de 20 ans enchaîne des prestations remarquables en championnat comme ce fut le cas face au PSG (0-0) où il a été nommé homme du matchs.

Le capitaine des Bleuets a visiblement retrouvé son meilleur niveau sous les couleurs phocéennes et ne cache pas sa joie. Il est heureux à l’ OM et n’exclut pas la possibilité d’y rester. « Dans un club comme ça, quand tu es prêté, tu fais comme si tu allais rester pendant des années. Tu profites de chaque match, j’essaie de ne pas penser à ce qu’il se passera après », a-t-il déclaré dans le podcast Stream Teamd’Eurosport. Cette phrase devrait plaisir aux supporters marseillais, qui souhaitent le voir poursuivre son aventure à Marseille.

Mais ce dossier s’annonce très compliqué pour l’ OM. S’il se sent bien à l’Olympique de Marseille, William Saliba ne souhaite pour autant pas prendre position. Et pour cause, il est prêté cette saison sans option d'achat par Arsenal. Il devrait donc retourner en Premier League à l’issue de son prêt.

William Saliba : "Je sais ce c’est de ne pas jouer"

Rappelons que William Saliba n'a jamais eu sa chance en Angleterre. Arrivé en provenance de l’ASSE contre un chèque de 30 millions d’euros, le défenseur central n’entrait pas dans les plans de Mikel Arteta, au point d’être envoyé en équipe de réserve. Des moments difficiles à oublier pour William Saliba. « C’est sûr qu’il y a des moments où c’est dur. Tu ne joues même pas un match pendant six mois. Je sais ce que c’est de ne pas jouer pendant six mois », a-t-il confié.